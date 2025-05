ZenaTech baut sein DaaS-Geschäft im Südosten der USA mit einem Übernahmeangebot für eine Landvermessungsfirma, die sein Leistungsspektrum ergänzt, weiter aus

Vancouver, British Columbia, (20. Mai 2025) / IRW-Press / ZenaTech, Inc. (Nasdaq: ZENA) (FWB: 49Q) (BMV: ZENA) („ZenaTech“), ein Technologieunternehmen, das auf KI-gestützte Drohnenlösungen (Künstliche Intelligenz), Drone-as-a-Service-Lösungen (DaaS), Software-as-a-Service-Lösungen (SaaS) für Unternehmen sowie Quantencomputing-Lösungen spezialisiert ist, hat heute bekannt gegeben, dass es ein Angebot zum Erwerb einer gut etablierten Firma für Landvermessungstechnik mit Sitz in Florida abgegeben hat, die sich gut als Ergänzung zu einem weiteren, vor kurzem übernommenen Landvermessungsunternehmen eignen könnte. Diese Übernahme würde ZenaTechs Drone-as-a-Service-Geschäft im wachstumsstarken Markt Floridas stärken. Es wäre die vierte Übernahme im Südosten der USA bzw. die fünfte Übernahme in den Vereinigten Staaten.

„Mit dieser Übernahme stärken wir unsere regionale Abdeckung in Florida. Wir können damit drohnengestützte Messflüge für Kunden aus der Bau- und Immobilienbranche sowie Regierungsstellen schneller und präziser durchführen und gleichzeitig eine breitere Einführung unserer DaaS-Dienste in den USA forcieren“, so Shaun Passley, Ph.D., CEO von ZenaTech. „Nachdem der weltweite Markt für drohnengestützte Vermessungen jährlich um mehr als 19 % wächst, wollen wir dieses Wachstum nutzen und ein skalierbares Geschäft mit wiederkehrenden Umsätzen aufbauen, das der Landvermessungsbranche und auch anderen traditionellen Wirtschaftszweigen, die von innovativen Drohnendiensten profitieren könnten, eine entsprechende Wertschöpfung bringt.“

Exakte Landvermessungen sind für Entwurf, Planung und Bau von Straßen und Brücken, Gebäudeprojekte in Städten sowie Gewerbe- und Wohnbauprojekte unerlässlich und werden auch für rechtliche Zwecke benötigt. Ferngesteuerte Drohnen, die mit einer Reihe von Sensoren und Kameras, LiDAR (Light Detection and Ranging) sowie GPS-Systemen zur Erfassung hochauflösender Bilder und Daten ausgestattet sind, revolutionieren derzeit das Landvermessungswesen. Sie sind in der Lage, Luftbilddaten über weitläufigem Gelände innerhalb weniger Stunden zu erfassen, anstatt wie bei herkömmlichen photogrammetrischen Methoden Wochen oder Monate dafür zu benötigen.