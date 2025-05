DenizBank AG spielt Schlüsselrolle bei der Finanzierung einer 2 Milliarden US Dollar schweren Polypropylen-Produktionsanlage

Wien (ots) -



- Die DenizBank AG spielt eine Schlüsselrolle bei einer der größten ECA

Finanzierungen (Export Credit Agency)

- Das Projekt, das sich durch nachhaltige Technologien und strategische

Partnerschaften auszeichnet, fördert industrielle Selbstversorgung und schafft

tausende von Arbeitsplätzen

- Bei der gesamten Finanzierung handelt sich um eine der größten

Industrieinvestitionen, die jemals vom Privatsektor in der Türkei getätigt

wurden

- Expertise in der Handelsfinanzierung unterstützt internationales Wachstum und

zeigt das starke Engagement der DenizBank AG im Bereich der nachhaltigen

Finanzierung



Die DenizBank AG (https://www.denizbank.at/) , mit Sitz in Wien und Filialen in

Österreich und Deutschland, beteiligt sich maßgeblich als Finanzpartner an dem

wegweisenden 2-Milliarden-Dollar-Projekt für eine Polypropylen

(PP)-Produktionsanlage und Terminals unter der Leitung der Rönesans Holding in

der Türkei.







Industrieinvestitionen in der Geschichte der Türkei und steigert die

industrielle Selbstversorgung und die Wettbewerbsfähigkeit des Landes. Die

DenizBank AG ist neben anderen namhaften internationalen Kreditgebern Teil eines

Konsortiums, das ein Kreditpaket in Höhe von 1,3 Mrd. USD für die Finanzierung

der PP-Produktionsanlage und eines Terminals bereitstellt.



Dieser Teil der Finanzierung wird von der spanischen Exportkreditagentur (CESCE)

koordiniert, was die globale Bedeutung des Projekts und das Vertrauen

internationaler Finanzinstitute in das industrielle Wachstumspotenzial

unterstreicht.



Jährliche Produktionskapazität von 472.500 Tonnen



Die Polypropylen-Produktionsanlage, die in Partnerschaft mit SONATRACH, dem

größten Öl- und Gasunternehmen Afrikas, entwickelt wurde, wird eine jährliche

Produktionskapazität von 472.500 Tonnen haben und damit etwa 17 % des türkischen

PP-Bedarfs decken.



Das Projekt liegt strategisch günstig in der DAPEK-Industriezone und stellt

erhebliche logistische und wirtschaftliche Vorteile in Aussicht, zudem soll es

das Außenhandelsdefizit der Türkei um einen geschätzten jährlichen Beitrag von

300 Mio. US

Arbeitsplätze im Baugewerbe und 300 Dauerarbeitsplätze geschaffen werden, was

das Engagement der DenizBank AG zur Unterstützung einer nachhaltigen

wirtschaftlichen Entwicklung in der Industrie verdeutlicht.



"Unsere Beteiligung an der Finanzierung dieser transformativen

Polypropylen-Produktionsanlage unterstreicht das Engagement der DenizBank AG,

Projekte zu unterstützen, die nachhaltiges Wirtschaftswachstum und industrielle

Innovation fördern ", erklärt Sema Berger, Group Head of Financial Institutions Seite 2 ► Seite 1 von 3





