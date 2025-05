Revival Gold beginnt mit den Feldarbeiten 2025 und stellt ein Update zu den betrieblichen Aktivitäten bereit

Toronto, ON – 20. Mai 2025 / IRW-Press / Revival Gold Inc. (TSXV: RVG, OTCQX: RVLGF) („Revival Gold“ oder das „Unternehmen“ – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/revival-gold ... ) freut sich, den Beginn der diesjährigen Feldarbeiten bekannt zu geben und stellt ein Update zu den betrieblichen Aktivitäten auf den Goldentwicklungsprojekten des Unternehmens in Utah und Idaho (USA) bereit.

Goldprojekt Mercur, Utah

- Bodenprobenahmeprogramm – Ein umfassendes Programm mit etwa 1.000 Bodenproben auf einer Fläche von etwa 5,7 Quadratkilometern wurde jetzt von North American Exploration Services Inc., einem Auftragnehmer von Revival Gold, abgeschlossen. Das Programm soll eine solide Grundlage an geochemischen Daten schaffen, um die Umwandlung der Ressourcen und die Erweiterungsbohrungen nördlich und westlich des in der Vergangenheit abgebauten Hauptgebiets Mercur zu unterstützen. Die Vorlage der Analysen für die neu entnommenen Bodenproben ist für Ende Mai geplant. Die Ergebnisse werden für diesen Sommer erwartet.

- Archäologische Untersuchungen – Bighorn Archaeological LLC hat im Auftrag von Revival Gold in diesem Frühjahr mehrere neue archäologische Untersuchungen durchgeführt, um die Genehmigung für die von Revival Gold für dieses Jahr geplanten Bohrungen bei Mercur zu unterstützen. Das Unternehmen geht davon aus, dass die archäologischen Untersuchungen im Laufe dieses Jahres ausgeweitet werden, um die verfügbaren Basisdaten für die Bergbaugenehmigungen zu ergänzen.

- Bohrgenehmigungen und Vorbereitungen – Das technische Team von Revival Gold hat die Planung der Bohransatzpunkte und die Standortsuche für ein vorgeschlagenes Programm mit 13.000 Metern an RC- und Kernbohrungen im Jahr 2025 abgeschlossen. Die Genehmigungsanträge für die Gebiete South, Main und Rover wurden bei der Utah Division of Oil, Gas and Mining („DOGM“) eingereicht. Die Genehmigungen für eine erste Bohrphase, die zur Unterstützung von metallurgischen Tests, der Ressourcenumwandlung und der Ressourcenerweiterung dienen soll, werden für diesen Sommer erwartet. Derzeit werden die Einrichtungen vor Ort durch die Erweiterung der bestehenden Kernprotokollierungs- und -lagerungsanlagen vorbereitet.

