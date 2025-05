Deutsche Indizes im Aufwind: DAX & MDAX trotzen US-Verlusten!

Entwicklung der Indizes

DAX Topwerte

DAX Flopwerte

MDAX Topwerte

MDAX Flopwerte

SDAX Topwerte

SDAX Flopwerte

TecDAX Topwerte

TecDAX Flopwerte

Dow Jones Topwerte

Dow Jones Flopwerte

S&P 500 Topwerte

S&P 500 Flopwerte

Am heutigen Handelstag zeigen die deutschen Aktienindizes eine überwiegend positive Entwicklung, während die US-amerikanischen Indizes Verluste verzeichnen. Der DAX notiert aktuell bei 24.037,28 Punkten und verzeichnet ein leichtes Plus von 0,01%. Der MDAX zeigt eine stärkere Aufwärtsbewegung und steht bei 30.556,12 Punkten, was einem Anstieg von 1,06% entspricht. Auch der SDAX kann zulegen und erreicht 16.739,28 Punkte mit einem Plus von 0,37%. Der TecDAX schließt sich dem positiven Trend an und notiert bei 3.872,97 Punkten, was einem Zuwachs von 0,18% entspricht. Im Gegensatz dazu zeigen die US-amerikanischen Indizes eine negative Tendenz. Der Dow Jones fällt um 0,20% und steht aktuell bei 42.677,94 Punkten. Der S&P 500 verzeichnet ebenfalls Verluste und notiert bei 5.942,22 Punkten, was einem Rückgang von 0,34% entspricht. Insgesamt präsentieren sich die deutschen Indizes heute in einer stabilen bis positiven Verfassung, während die US-Märkte mit leichten Verlusten kämpfen.Diese divergierende Entwicklung könnte auf unterschiedliche wirtschaftliche Rahmenbedingungen oder Marktstimmungen in den beiden Regionen hindeuten.Fresenius Medical Care führt die DAX-Werte mit einem Anstieg von 3.76% an, gefolgt von RWE mit 2.59% und Bayer, das um 2.18% zulegte.Im Gegensatz dazu verzeichnet Zalando einen Rückgang von -1.22%, Allianz fällt um -1.42% und Heidelberg Materials sinkt um -1.54%.ThyssenKrupp dominiert den MDAX mit einem beeindruckenden Plus von 6.70%, während HelloFresh um 5.50% und RENK Group um 5.00% steigen.Nemetschek verliert -1.32%, Gerresheimer fällt um -1.74% und FUCHS Pref verzeichnet einen Rückgang von -1.80%.Im SDAX sticht SCHOTT Pharma mit einem Anstieg von 9.43% hervor, gefolgt von KWS SAAT mit 6.00% und Schaeffler, das um 5.87% zulegt.Amadeus FiRe verzeichnet einen Rückgang von -4.79%, während die Friedrich Vorwerk Group um -5.38% fällt und SFC Energy mit -9.59% den größten Verlust im SDAX hinnehmen muss.HENSOLDT führt den TecDAX mit einem Anstieg von 2.67% an, gefolgt von Formycon mit 2.63% und Nordex , das um 2.59% zulegt.SUESS MicroTec verliert -1.09%, Nemetschek fällt um -1.32% und ATOSS Software verzeichnet einen Rückgang von -1.35%.Im Dow Jones zeigt Nike (B) einen Anstieg von 1.64%, gefolgt von Boeing mit 1.49% und Unitedhealth Group, das um 1.34% zulegt.American Express fällt um -1.17%, Amazon verzeichnet einen Rückgang von -1.19% und NVIDIA sinkt um -1.35%.Moderna führt die S&P 500-Werte mit einem Anstieg von 9.47% an, gefolgt von Dollar General Corporation mit 4.24% und Eversource Energy, das um 3.70% zulegt.Copart verzeichnet einen Rückgang von -1.91%, während Super Micro Computer um -2.20% fällt und Las Vegas Sands mit -2.32% ebenfalls zu den Verlierern gehört.