Aktien New York Moderate Verluste - Dynamik fehlt weiterhin nach guter Vorwoche Den US-Börsen fehlt es nach der guten Vorwoche am Dienstag weiterhin an Dynamik. Anleger sollten auch künftig auf die schon seit Jahresbeginn besser gelaufenen europäischen Dividendenpapiere setzen, rät Elise Badoy, Leiterin Aktienresearch für die …