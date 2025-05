Supermicro nimmt ab sofort Bestellungen für ein Portfolio von mehr als 20 Systemen an, die für die neuen NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition GPUs optimiert sind und den Einsatz von KI-Fabriken in Unternehmen beschleunigen

Das Angebot an Supermicro-Servern mit NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell GPUs umfasst nun auch NVIDIA-zertifizierte Systeme.





Supermicro arbeitet mit an der Entwicklung neuer „NVIDIA Enterprise AI Factory"-validierter Designs auf Basis von RTX PRO Servern und NVIDIA HGX B200 Systemen.





Supermicros neues „4-GPU UP"-System basiert auf dem NVIDIA MGX-Referenzdesign und bringt NVIDIA RTX PRO Server näher zum Edge für leistungsfähigere KI-Inferenz.

TAIPEI, 20. Mai 2025 /PRNewswire/ -- Supermicro, Inc. (NASDAQ: SMCI), ein Anbieter von IT-Gesamtlösungen für KI/ML, HPC, Cloud, Storage und 5G/Edge, gab heute bekannt, dass er ab sofort Bestellungen für KI-Systeme für Unternehmen mit NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition GPUs entgegennimmt.

Supermicros breites Portfolio an optimierten Servern ermöglicht den Einsatz von KI und Visual Computing in praktisch jeder Branche und Umgebung. Supermicros Suite von über 20 Systemen mit RTX PRO Blackwell GPUs wird die Leistung für KI-Workloads in Unternehmen erheblich steigern. Dazu gehören KI-Inferenz, KI-Entwicklung und Modellfeinabstimmung, generative KI, KI-gesteuerte Grafik und Rendering, Videoinhalte und Streaming sowie Spieleentwicklung.

Supermicro NVIDIA-zertifizierte Systeme mit RTX PRO 6000 Blackwell GPUs dienen als Bausteine für NVIDIA Enterprise AI Factory validated designs, die mit NVIDIA Spectrum-X Networking, NVIDIA-Certified Storage und NVIDIA AI Enterprise Software integriert werden können, um Komplettlösungen zu schaffen, die den Einsatz von KI vor Ort beschleunigen.

„Supermicro ist weiterhin führend in der Entwicklung von KI-Infrastrukturen für Unternehmen und ermöglicht den Einsatz von KI in allen Branchen in immer größerem Umfang", sagt Charles Liang, President und CEO von Supermicro. „Data Center Building Block Solutions von Supermicro ist die ideale Plattform für die Zusammenarbeit mit NVIDIA Enterprise AI Factory-validierten Designs auf Basis der Blackwell-Architektur. Gemeinsam werden wir Unternehmen dabei helfen, die Einführung von KI zu beschleunigen, indem sie ihre eigenen Enterprise AI Factories aufbauen und KI-Inferenz, KI-Entwicklung, Simulationen und Grafik-Workloads für eine schnellere Time-to-Revenue beschleunigen."