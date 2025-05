Frühjahrskonferenz 2025: Die interessantesten Small Caps.

Willkommen zu Folge 43 unseres Podcasts! Wir - Volker Glaser und Lukas Spang - blicken auf die Frühjahrskonferenz in Frankfurt zurück, die erstmals im Flemings Hotel am Eschenheimer Tor stattfand. Wir teilen Eindrücke zur neuen Location – von der Dachterrasse bis zur Lage – und diskutieren unsere Meetings über drei Tage. Unser Fokus liegt auf den spannendsten Unternehmen und deren Investment-Potenzial.

Die Themen in der Übersicht:

2G Energy: Ein Favorit mit starkem Management! Der neue CEO überzeugt mit klarer Vision. 2G zeigt sich unbeeindruckt von Zollstreitigkeiten und bleibt ein Top-Pick für Investoren im Energiesektor.

Vossloh: Profitiert massiv vom globalen Infrastruktur-Ausbau, insbesondere im Schienenverkehr. Keine Zollprobleme, stabile Geschäftsentwicklung – ein solider Case für langfristige Investitionen.

Porr: Ein Infrastruktur-Gigant mit Rückenwind durch EU-Gelder in Wachstumsmärkten wie Polen und Rumänien. Porr ist bei Rechenzentren (8 gebaut, weitere in Frankfurt und Berlin) und Krankenhausprojekten aktiv. Ziel: EBIT-Marge von 3,5-4,0% bis 2030.

Mensch und Maschine: Starke Q1-Zahlen, ein Favorit im Infrastruktur-Segment.

Cicor: Schweizer EMS-Hersteller mit Fokus auf Aerospace/Defense (25 % Umsatzanteil). Cicor plant 1 Mrd. CHF Umsatz bis 2028 durch 7-10 % organisches Wachstum und Übernahmen.

Baader Bank: Über 20 Mio. EUR Vorsteuerergebnis im Q1 durch starken Handel. Mit 220 Mio. EUR Marketcap und potenzieller Dividendenrendite von 4 % ein unterschätzter Player im Finanzsektor.

Westwing: Die Westwing Collection (62 % Umsatzanteil) wächst um 20 % und steigert die Margen. Neue Länder und Marken könnten das Wachstum 2026 weiter ankurbeln.

PVA Tepla: Überzeugt durch Meteorologie-Wachstum. Trotz schwächerem Q1 ist die Aktie mit 17 EUR (von 12-13 kommend) zu günstig für das gebotene Potenzial.

Alzchem: Bombenstark im Spezialchemiegeschäft (Kreatin) und Rüstung (Nitroguanidin). Mit einer Umsatzvision von 1 Mrd. EUR ein interessantes Investment.

Kontron: Neue Partnerschaft mit congatek (Deutsche Beteiligungs AG) deutet auf mögliche Kapitalbeteiligungen hin – ein spannender Hinweis für Investoren.

Enttäuschungen: All for One kämpft mit unzuverlässiger Kommunikation, Leifheit mit Konsumschwäche (EBIT-Rückgang), Intershop mit schwachem Cloud-Wachstum und Nynomic mit ernüchternden Q1-Zahlen.

Die gesamte Folge gibt es hier: https://youtu.be/VU53tzu-dI0