ForwardX setzt 435 AMRs im Automobilwerk von Chery in Dalian ein

Wir bewegen Ihre Teile – Lösung komplexer Automobil-Intralogistik von Dachsystemen bis zu Autotüren

BEIJING, 21. Mai 2025 /PRNewswire/ -- Tier-1-Lieferanten stehen unter dem Druck, mehr Teile schneller und mit größerer Präzision als je zuvor zu bewegen. Da die Automobilproduktion immer komplexer wird, müssen die Intralogistiklösungen so angepasst werden, dass sie ein breites Spektrum von Komponenten – von empfindlicher Elektronik bis hin zu schweren mechanischen Baugruppen – in Echtzeit über mehrere Werkstätten hinweg handhaben können.



ForwardX Robotics stellt sich dieser Herausforderung mit einem der größten bekannten Einsätze von autonomen mobilen Robotern (AMR) im Automobilsektor: 435 AMRs sind nun im Werk von Chery in Dalian in Betrieb. Sie verändern die interne Logistik und setzen einen neuen Maßstab für skalierbare, intelligente Automatisierung in der Branche.