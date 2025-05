ChangAn eröffnet erste internationale NEV-Produktionsstätte in Thailand und erweitert damit sein Exportmodell für die Industrie

RAYONG, Thailand, 21. Mai 2025 /PRNewswire/ -- ChangAn Automobile („ChangAn" oder „das Unternehmen"), ein intelligentes Technologieunternehmen für kohlenstoffarme Mobilität, hat seinen „Vast Ocean Plan" für die globale Expansion mit dem Start der Produktion in seiner ersten internationalen Produktionsstätte für New Energy Vehicles (NEV) in Rayong, Thailand, beschleunigt. Die Anlage markiert den Übergang vom Export von Produkten zum Export ganzer industrieller Ökosysteme. Das Werk in Rayong umfasst Fertigungssysteme, F&E-Prozesse und Standards für die Lieferkette und stellt ein umweltfreundliches, intelligentes und reproduzierbares Modell für nachhaltige globale Aktivitäten dar.

Zeitgleich mit der Eröffnung des Werks in Rayong feierte ChangAn die Markteinführung seines 28,59-millionsten Fahrzeugs, eines DEEPAL S05 mit Rechtslenkung, der auf die globalen Märkte zugeschnitten ist. Dieser Meilenstein unterstreicht das Engagement von ChangAn für seinen Vast Ocean Plan, der darauf abzielt, fünf große internationale Märkte – Südostasien, den Nahen Osten und Afrika, Mittel- und Südamerika, Europa und Eurasien – auf die gleiche strategische Ebene zu heben wie den chinesischen Heimatmarkt. Durch globale Skalierung mit intelligenter Fertigung und lokaler Zusammenarbeit beschleunigt ChangAn seine Umwandlung in eine Automobilmarke von Weltrang.

Das Werk in Rayong erstreckt sich über eine Fläche von rund 245 rai (392.000 Quadratmeter) und verfügt über fünf Werkstätten, darunter Schweißerei, Lackierung, allgemeine Montage, Motormontage und Batterie sowie Hilfsfunktionen wie Außeninspektion. Als umweltfreundliche, energieeffiziente Einrichtung zeichnet sie sich durch einen optimierten Betrieb mit Tageslicht, Photovoltaikanlagen und Grau-/Regenwasserrecycling aus, wodurch der Energieverbrauch pro Fahrzeug um rund 20 % gesenkt wird. Automatisierte Prozesse, anpassungsfähige Fördersysteme und fortschrittliche Montage- und Prüfverfahren sorgen für eine effiziente Produktion und eine Produktqualität, die den unterschiedlichen Marktanforderungen gerecht wird. Künftig werden in der Fabrik in Rayong die Marken CHANG-AN, DEEPAL und AVATR produziert, wobei sich die Jahreskapazität bis 2027 von 100.000 auf 200.000 Einheiten verdoppeln soll.