Trump erwartet Südafrikas Präsident Ramaphosa in Washington

WASHINGTON (dpa-AFX) - Inmitten angespannter Beziehungen mit den USA wird Südafrikas Präsident Cyril Ramaphosa an diesem Mittwoch zu einem Treffen mit US-Präsident Donald Trump im Weißen Haus erwartet. Ziel des Besuches ist nach Angaben der südafrikanischen Regierung eine Neugestaltung der bilateralen Beziehungen, insbesondere im Bereich Wirtschaft und Handel. Ramaphosas Treffen mit Trump ist gut eine Woche nach der Ankunft der ersten Gruppe weißer Südafrikaner in den USA angesetzt, denen die US-Regierung Flüchtlingsstatus erteilt hatte.

Kurz vor ihrer Ankunft hatte Trump von einem "Genozid" an weißen Bauern in Südafrika gesprochen. Fachleute widersprechen dieser Darstellung, die eine in rechtsextremen Kreisen verbreitete Verschwörungstheorie vom sogenannten "weißen Genozid" aufgreift.