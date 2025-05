Neue Innovationen werden auf der Intersolar/EES 2025 vorgestellt

MÜNCHEN, 21. Mai 2025 /PRNewswire/ -- Der globale Anbieter von Energiespeichern AlphaESS feiert sein 10-jähriges Bestehen in Europa auf der Intersolar/EES 2025 mit der Vorstellung von drei neuen Lösungen für private, gewerbliche und industrielle Anwendungen sowie für ESS im Versorgungsbereich.

„In nur einem Jahrzehnt hat sich AlphaESS zu einem umfassenden Anbieter von Energie-Ökosystemen entwickelt – von Heimspeichern bis hin zu ESS im industriellen Maßstab – mit Niederlassungen in Deutschland, Großbritannien, Italien und den Benelux-Ländern," sagte Boxun Xi, Leiter von AlphaESS EMEA. Im Jahr 2024 wurde AlphaESS mit einem Net Promoter Score von 92,3 zur „empfehlenswertesten Marke für Heimspeicher" in Deutschland gekürt.