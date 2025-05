SAP auf Richtungssuche

Zwar hat die SAP-Aktie es zuletzt geschafft, über den markanten Widerstand von 256,45 Euro zuzulegen, tut sich jedoch an der nächstgrößeren Hürde von 269,60 Euro offenbar schwer und läuft nun seit Anfang Mai grob seitwärts. Solche Kursmuster bilden per se noch keine Umkehrformation, Rechteckkonsolidierungen sind ganz im Gegenteil trendbestätigend.

Daher kann die Erwartung auf eine Auflösung zur Oberseite durch einen Sprung über 270,00 Euro auch weiter aufrechterhalten werden, was mit weiteren Kursgewinnen an die Rekordstände aus Mitte Februar bei 283,50 Euro einhergehen dürfte und daher ein Long-Investment sehr spannend gestaltet. Auf der Unterseite dürfte es bei SAP erst unterhalb von 255,35 Euro zu bärischen Tendenzen kommen, in der Folge müsste ein Test des 50-Tage-Durchschnitts bei 252,28 Euro und darunter der Bereich um 245,25 Euro zwingend eingeplant werden. Für welche Variante sich der Wert auch entscheidet, für beide Richtungen werden gleich im Anschluss passende Scheine vorgestellt.