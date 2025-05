Horizon Petroleum Ltd. schließt Emissionsangebot von Schuldverschreibungseinheiten ab

20. Mai 2025, CALGARY, ALBERTA / IRW-Press / Horizon Petroleum Ltd. (TSXV: HPL, FWB: HPM, Tradegate: HPM) („Horizon“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass es vorbehaltlich der Zustimmung der TSX Venture Exchange ein Emissionsangebot von 720.000 gesicherten nicht wandelbaren Schuldverschreibungseinheiten des Unternehmens zu einem Preis von 1 $ pro Einheit abgeschlossen und damit einen Bruttoerlös von 720.000 $ erzielt hat. Insgesamt acht (8) Investoren zeichneten Einheiten im Rahmen der Finanzierung.

Jede Einheit besteht aus gesicherten nachrangigen Schuldverschreibungen im Nennwert von insgesamt 1 $ und 5 Warrants auf den Erwerb von Stammaktien.

Die Schuldverschreibungen haben einen Gesamtwert von 720.000 $ und werden am 20. Mai 2026, ein Jahr nach Abschluss des Emissionsangebots, fällig und können nicht in Aktien des Unternehmens umgewandelt werden. Die Schuldverschreibungen werden bis zum Fälligkeitstermin mit einem Zinssatz von 15 % pro Jahr verzinst. Das Unternehmen kann die Schuldverschreibungen jederzeit vor dem Fälligkeitstermin vorzeitig zurückzahlen.

Die Gesamtzahl der Warrants beträgt 3.600.000 und jeder Warrant kann bis zum 20. Mai 2026, also für ein Jahr nach Abschluss des Emissionsangebots, ausgeübt und zu einem Preis von je 0,20 $ in eine Stammaktie des Unternehmens eingelöst werden.

In Verbindung mit dem Emissionsangebot hat das Unternehmen Vermittlungsprovisionen in Gesamthöhe von 35.000 $ gezahlt und insgesamt 175.000 Vermittler-Warrants („Vermittler-Warrants“) begeben. Jeder Vermittler-Warrant berechtigt den Inhaber zum Erwerb einer Stammaktie zum Preis von 0,20 $ pro Stammaktie und wird am 20. Mai 2026, 12 Monate nach dem Ausgabedatum, verfallen.

Das Unternehmen beabsichtigt, den Erlös aus dem Emissionsangebot für den Kauf von Teilen mit langer Vorlaufzeit für seine geplanten Aufwältigungsaktivitäten bei der anfänglichen Entwicklung des Gasfeldes Lachowice in Südpolen, für allgemeine Betriebskapitalzwecke sowie zur Deckung von Verwaltungs- und Gemeinkosten zu verwenden. Alle im Rahmen des Emissionsangebots ausgegebenen Wertpapiere, einschließlich der bei Ausübung der Warrants ausgegebenen Wertpapiere, unterliegen einer Haltefrist, die vier Monate und einen Tag nach diesem Datum abläuft.