Alle Blicke auf: Porsche, Amgen, Coca-Cola HBC, Totalenergies, Fresenius, Basler

Unternehmenstermine

09:30 Uhr, Schweiz: Coca-Cola HBC AG, Hauptversammlung

10:00 Uhr, Deutschland: Porsche Automobil Holding SE, Hauptversammlung (online)

10:00 Uhr, Deutschland: Wacker Neuson, Hauptversammlung in München

10:00 Uhr, Deutschland: Fresenius, Hauptversammlung in Frankfurt

13:30 Uhr, Deutschland: Basler, Hauptversammlung in Hamburg

14:00 Uhr, Frankreich: Totalenergies, Hauptversammlung

20:00 Uhr, USA: Amgen, Hauptversammlung

Konjunkturdaten

01:01 Uhr, Großbritannien: GfK Verbrauchervertrauen 5/25

01:30 Uhr, Japan: Verbraucherpreise 4/25

08:00 Uhr, Großbritannien: Einzelhandelsumsatz 4/25

08:00 Uhr, Deutschland: Staatsausgaben Q1/25

08:00 Uhr, Deutschland: Privatkonsum Q1/25

08:00 Uhr, Deutschland: BIP Q1/25 (2. Veröffentlichung)

08:00 Uhr, Deutschland: Baufertigstellungen von Wohnungen (einschließlich Bauüberhang), Jahr 2024

08:00 Uhr, Deutschland: Bauhauptgewerbe (Auftragseingang und Umsatz) 3/25

08:45 Uhr, Frankreich: Verbrauchervertrauen 5/25

16:00 Uhr, USA: Verkauf neuer Häuser 4/25

16:00 Uhr, USA: Frühindikator 4/25



Wirtschafts- und Börsentermine vom Donnerstag, 23.05.2024 Zeit Land Relev. Termin 09:00 EUR Treffen der Eurogruppe 09:15 FRA S&P Global PMI Gesamtindex 09:15 FRA S&P Global Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen 09:15 FRA S&P Global Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe 09:30 DEU HCOB EMI des verarbeitenden Gewerbes 09:30 DEU HCOB EMI Gesamtindex 09:30 DEU HCOB EMI Dienstleistungen 10:00 EUR HCOB EMI des verarbeitenden Gewerbes 10:00 EUR HCOB EMI für Dienstleistungen 10:00 EUR HCOB Composite EMI 10:30 GBR S&P Global/CIPS EMI Dienstleistungen 10:30 GBR S&P Global/CIPS Manufacturing PMI 10:30 GBR S&P Global/CIPS Composite EMI 14:30 USA Erstanträge Arbeitslosenunterstützung 15:45 USA S&P Global Manufacturing PMI 15:45 USA S&P Global Composite PMI 15:45 USA S&P Global Services PMI 16:00 EUR Verbrauchervertrauen 21:00 USA FOMC Mitglied Bostic Rede



