Henkel nach Kaufempfehlung gefragt

Erdman schrieb 09.05.25, 17:23

Die Geschäftsentwicklung hat seit dem Nachhaltigkeits- und Klima/Umwelt-Reporting an Einfluss auf die Bezüge und Boni der Manager an Bedeutung verloren.

Immer mehr Faktoren aus diesen Berichtserfordernissen und -zielen werden inzwischen in die Vergütungssysteme einbezogen. Das teure Geld, das wir Aktionäre für die Beratung der Vorstände hierzu lassen müssen, das zahlt sich nur bei Vorstand und Aufsichtsrat aus.

Die Bezahlung der Manager muss sich aber an den Businesszielen ausrichten und nicht an den Klimazielen. Und wo staatliche Zielvorgaben bestehen, gehören diese schon gar nicht ins Gehaltswesen. Das sind doch Pflichtaufgaben. Und wer da dann daneben haut, dem sollte man Mali anrechnen. Doch das vergessen die Vergütungsberater ständig.