First Majestic gibt die Abstimmungsergebnisse der Jahreshauptversammlung 2025 bekannt

20. Mai 2025 - Vancouver, BC, Kanada / IRW-Press / First Majestic Silver Corp. (NYSE:AG) (TSX:AG) (FWB:FMV) (das „Unternehmen“ oder „First Majestic“) freut sich, die Abstimmungsergebnisse seiner Jahreshauptversammlung der Aktionäre bekannt zu geben, die am Dienstag, den 20. Mai 2025 in Vancouver (British Columbia) abgehalten wurde (die „AGM 2025“). Jeder der Beschlüsse, über die im Rahmen der AGM 2025 abgestimmt wurde, ist im Rundschreiben des Managements vom 9. April 2025 (das „Rundschreiben“) detailliert beschrieben, das auf der Webseite des Unternehmens unter www.firstmajestic.com oder unter www.firstmajesticagm.com eingesehen werden kann.

Bei der AGM 2025 waren insgesamt 281.059.326 Stammaktien von First Majestic vertreten, was 57,99 % der zum Stichtag der Versammlung ausgegebenen und ausstehenden Stammaktien des Unternehmens entspricht. Die Aktionäre stimmten für alle bei der AGM 2025 vorgebrachten Beschlüsse, ausgenommen der beratenden Say-on-Pay-Abstimmung. Hier die Abstimmungsergebnisse im Einzelnen:

ANZAHL DER DIREKTOREN

Beschluss Fürstimmen Fürstimmen % Gegenstimmen Gegenstimmen % Festsetzung der Anzahl der Direktoren des Unternehmens auf sieben 278.420.085 99,08 % 2.583.362 0,92 %

WAHL DER DIREKTOREN

Nominierter Direktor Fürstimmen Fürstimmen % Stimmenthaltungen Stimmenthaltungen % Keith Neumeyer 224.054.100 99,23 % 1.744.471 0,77 % Marjorie Co 224.137.032 99,26 % 1.661.538 0,74 % Thomas F. Fudge, Jr. 113.883.442 50,44 % 111.915.128 49,56 % Raymond L. Polman 224.685.632 99,51 % 1.112.938 0,49 % Colette Rustad 123.790.198 54,82 % 102.008.373 45,18 % Daniel Muñiz Quintanilla 224.356.034 99,36 % 1.442.535 0,64 % Ayesha Hira 224.572.081 99,46 % 1.226.489 0,54 %

BEAUFTRAGUNG DES WIRTSCHAFTSPRÜFERS

Beschluss Fürstimmen Fürstimmen % Stimmenthaltungen Stimmenthaltungen % Beauftragung der unabhängigen eingetragenen Wirtschaftsprüfungsfirma Deloitte LLP mit den Wirtschaftsprüfungsagenden des Unternehmens bis zur nächsten Jahreshauptversammlung 267.246.357 95,10 % 13.757.109 4,90 %

Der unverbindliche Beratungsbeschluss in Bezug auf den im Rundschreiben dargelegten Vergütungsansatz des Unternehmens für Führungskräfte wurde nicht angenommen.

SAY-ON-PAY (nicht bindende beratende Abstimmung)

Resolution Fürstimmen Fürstimmen % Stimmenthaltungen Stimmenthaltungen % Beratungsbeschluss zur Genehmigung des Vergütungsansatzes des Unternehmens für Führungskräfte 92.599.154 41,01 % 133.199.406 58,99 %

Ernennung von Ayesha Hira in das Board of Directors von First Majestic

First Majestic freut sich, Ayesha Hira mit Wirkung zum 20. Mai 2025 im Board of Directors des Unternehmens willkommen zu heißen, nachdem sie auf der AGM 2025 zur Direktorin gewählt wurde.

Frau Hira ist eine erfahrene Führungskraft mit 30 Jahren Erfahrung im Bergbausektor. Derzeit ist sie Interim President, CEO und Direktorin bei Belo Sun Mining Corp., einem an der TSX notierten Goldunternehmen. Frau Hira begann ihre Laufbahn als Geologin bei Explorationsprojekten für Diamanten, Basismetalle und Gold. Sie wechselte schließlich in den Finanzbereich und arbeitete im Rahmen ihrer Tätigkeit im Bereich „Global Mining“ bei CIBC World Markets und RBC Capital Markets mit börsennotierten Bergbau- und Stahlunternehmen in Nordamerika, dem Vereinigten Königreich, Australien, Südafrika und Europa zusammen. Nach sechzehnjähriger Tätigkeit in diesem Bereich war Frau Hira fast vier Jahre lang bei Lucara Diamond Corp., einem Unternehmen der Lundin Group, beschäftigt, wo sie sich in ihrer Funktion als VP, Corporate Development & Strategy auf strategisches Wachstum und Fusionen konzentrierte.

Zusätzlich zu ihrer Erfahrung als Führungskraft hatte Frau Hira auch verschiedene Board-Positionen inne. So war sie zuvor Board-Mitglied bei Lucara Botswana und Clara Diamond Solutions, wurde als Vertreterin des Mining Forum in das Board des Responsible Jewellery Council gewählt und zum Ausschussmitglied des Natural Diamond Counsel ernannt. Frau Hira ist Chartered Financial Analyst, hat einen Bachelor of Science-Abschluss (Honours) in Geologie von der Queen‘s University (Kanada) und besitzt einen ICD.D-Titel vom Institute of Corporate Directors.

Über FIRST MAJESTIC

First Majestic ist ein börsennotiertes Bergbauunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf der Silber- und Goldproduktion in Mexiko und den USA liegt. Das Unternehmen besitzt und betreibt vier aktive Untertageminen in Mexiko – die Silbermine Cerro Los Gatos (das Unternehmen ist zu 70 % an dem Besitzer und Betreiber der Mine, dem Los Gatos Joint Venture), beteiligt, die Silber-/Goldmine Santa Elena, die Silber-/Goldmine San Dimas und die Silbermine La Encantada - sowie ein Portfolio von Erschließungs- und Explorationsanlagen, einschließlich des Goldprojekts Jerritt Canyon im Nordosten von Nevada (USA).

First Majestic ist stolz darauf, seine im Eigenbesitz befindliche Münzprägeanstalt, First Mint, LLC, zu betreiben und einen Teil seiner Silberproduktion der Öffentlichkeit zum Kauf anzubieten. Barren, Münzen und Medaillons können online unter www.firstmint.com, zu den niedrigsten verfügbaren Prämien erworben werden.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an info@firstmajestic.com, besuchen Sie unsere Website unter www.firstmajestic.com oder rufen Sie unsere gebührenfreie Nummer 1.866.529.2807 an.

FIRST MAJESTIC SILVER CORP.

„gezeichnet“

Keith Neumeyer, President & CEO

Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält „zukunftsgerichtete Informationen“ und „zukunftsgerichtete Aussagen“ gemäß den geltenden kanadischen und US-amerikanischen Wertpapiergesetzen (zusammenfassend „zukunftsgerichtete Aussagen“). Häufig, aber nicht immer, sind zukunftsgerichtete Aussagen an der Verwendung von Wörtern wie „plant“, „erwartet“, „wird erwartet“, „budgetiert“, „geplant“, „schätzt“, „prognostiziert“, „beabsichtigt“, „antizipiert“ oder „glaubt“ oder Abwandlungen (einschließlich negativer Abwandlungen) solcher Wörter und Phrasen zu erkennen, oder sie besagen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse „ergriffen werden können“, „könnten“, „würden“, „dürften“ oder „werden“, auftreten oder erreicht werden. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung beinhalten, sind aber nicht beschränkt auf Aussagen in Bezug auf den Zeitpunkt und den Veranstaltungsort der AGM 2025. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen. Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen erwarteten Ergebnissen abweichen, werden im Abschnitt „Description of the Business – Risk Factor“ im jüngsten Jahresinformationsblatt des Unternehmens für das am 31. Dezember 2024 zu Ende gegangene Geschäftsjahr erörtert, das bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden unter dem SEDAR+-Profil des Unternehmens unter www.sedarplus.ca eingereicht wurde, sowie im Jahresbericht des Unternehmens auf Formular 40-F für das am 31. Dezember 2024 zu Ende gegangene Geschäftsjahr, der bei der United States Securities and Exchange Commission auf EDGAR unter www.sec.gov/edgar eingereicht wurde.

Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Dementsprechend wird der Leser davor gewarnt, sich auf zukunftsgerichtete Aussagen in unangemessener Weise zu verlassen. Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen wurden zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung getätigt, und das Unternehmen lehnt jede Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist, sei es aufgrund neuer Informationen, Ergebnisse, zukünftiger Ereignisse, Umstände oder falls sich die Schätzungen oder Meinungen des Managements ändern sollten, oder aus anderen Gründen.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.