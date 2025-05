CATL-IPO in Hongkong Hongkong-Investor David Webb warnt: Streubesitz von CATL ist extrem gering! David Webb warnt: Nur 3,4 Prozent der CATL-Aktien seien in Hongkong frei handelbar. Der Großteil bliebe in Shenzhen gelistet und sei somit für viele ausländische Investoren nicht erreichbar. Die Hintergründe.