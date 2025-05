Deutschland Auftragslage in der Wirtschaft verbessert sich Der Auftragsmangel in der deutschen Wirtschaft geht zurück. Im April beklagten ihn in einer Umfrage des Münchner Ifo-Instituts nur noch 37,3 Prozent der Unternehmen. Im Januar waren es noch 40,2 Prozent, wie die Forscher mitteilen, im Oktober 2024 …