Wolfspeed vor der Pleite: US-Chiphersteller plant Insolvenz nach Chapter 11

Die finanzielle Schieflage hat mehrere Ursachen: Die Nachfrage in der Industrie und im Automobilsektor ist rückläufig. Gleichzeitig geraten die Preise durch aggressive chinesische Konkurrenz zunehmend unter Druck. Zusätzlich belasten Unsicherheiten rund um staatliche Fördermittel aus dem US-amerikanischen CHIPS Act das Unternehmen. Wolfspeed hatte auf Fördergelder in Höhe von 750 Millionen US-Dollar gehofft, doch politische Entwicklungen in Washington machen die Auszahlung fraglich.

Der US-amerikanische Halbleiterhersteller Wolfspeed bereitet sich auf einen Insolvenzantrag nach Chapter 11 vor. Der Schritt soll in den kommenden Wochen erfolgen. Wolfspeed ist auf SiC-Chips spezialisiert, die vor allem in Elektrofahrzeugen und industriellen Anwendungen zum Einsatz kommen. Doch das Unternehmen kämpft mit einer Schuldenlast von rund 6,5 Milliarden US-Dollar und hat sich trotz verschiedener außergerichtlicher Angebote für ein offizielles Insolvenzverfahren entschieden – offenbar mit Rückhalt der Mehrheit seiner Gläubiger.

Im Mai warnte das Unternehmen öffentlich vor Zweifeln an seiner wirtschaftlichen Zukunft. Für das Jahr 2026 erwartet Wolfspeed nur noch einen Umsatz von 850 Millionen US-Dollar – weit unter den Schätzungen des Marktes. Die Folge: Der Aktienkurs stürzte um über 57 % ab.

Ein weiterer entscheidender Faktor ist der Einfluss des Großgläubigers Apollo Global Management, der 1,5 Milliarden US-Dollar an vorrangig gesicherten Krediten hält. Frühere Versuche, Schulden in Eigenkapital umzuwandeln, scheiterten auch am Widerstand von Apollo. Zwar verfügt Wolfspeed noch über liquide Mittel in Höhe von 1,3 Milliarden US-Dollar, doch bereits im Mai 2026 steht eine Rückzahlung von 575 Millionen US-Dollar an.

Angesichts dieser Lage erscheint die Insolvenz als letzter Ausweg, um die Schulden neu zu strukturieren und den Geschäftsbetrieb zu stabilisieren.





