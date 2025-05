Beatbot begrüsst Matthieu Pavon als neuen Markenbotschafter für den europäischen Markt

„Präzision, Daten, Spitzentechnologie – was der Spitzensport verlangt, liefert Beatbot. Ich bin stolz, Teil des Teams von Beatbot zu werden und dieses Streben nach Spitzenleistungen auf dem Platz und darüber hinaus zu teilen", sagte Matthieu Pavon.

PARIS, 21. Mai 2025 /PRNewswire/ -- Beatbot , ein weltweit führender Anbieter von hochmoderner Roboter-Poolreinigungstechnologie, ist stolz darauf, den Profigolfer Matthieu Pavon als seinen neuen Markenbotschafter für den europäischen Markt anzukündigen. Pavon ist bekannt für seine Präzision und sein Streben nach Perfektion und verkörpert damit genau das Engagement für Leistung und Zuverlässigkeit, das die Produkte von Beatbot auszeichnet. Der AquaSense 2 Ultra ist das Flaggschiff von Beatbot unter den Roboter-Poolreinigern und spiegelt dieses Ethos mit intelligenter Navigation und unübertroffener Präzision beim Reinigen wider. Er lässt keinen Fleck unberührt – ganz so wie Pavons akribische Herangehensweise an jeden Schlag.

„Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Matthieu Pavon, dessen Disziplin und Liebe zum Detail perfekt zu unserer Marke passen", so York Guo, Marketingleiter bei Beatbot. „Sein Streben nach Exzellenz spiegelt unseren Ansatz zur Entwicklung leistungsstarker Poolreinigungslösungen wider.

Genauso wie Pavon Perfektion bei jedem Schwung verlangt, entwickelt Beatbot seine Reinigungsroboter so, dass sie eine unübertroffene Reinigungsgenauigkeit und Effizienz bieten. Diese Partnerschaft unterstreicht die gemeinsamen Werte von Präzision, Innovation und dem Streben nach bestmöglichen Ergebnissen.

Informationen zu Beatbot

Beatbot ist die weltweit am schnellsten wachsende Marke für robotergestützte Poolreinigung und revolutioniert die Swimming-Pool-Pflege durch modernste Automatisierung. Beatbot wurde von Branchenexperten mit jahrzehntelanger Erfahrung in der Robotik gegründet und kombiniert elegantes, langlebiges Design mit unübertroffener Technik. Für seine erstklassige Ästhetik und seine benutzerorientierten Innovationen wurde Beatbot weltweit mit dem renommierten iF Design Award und dem Red Dot Award ausgezeichnet.

Mit Niederlassungen auf der ganzen Welt und einem starken Forschungs- und Entwicklungsteam (das 70 % der Belegschaft ausmacht) leistet Beatbot Pionierarbeit bei Kerntechnologien wie bürstenlosen Wasserpumpen, autonome Unterwasser-Navigation, präzise 3D-Lokalisierung per Sonar und Laser (SLAM) sowie intelligente KI-Algorithmen zur effizienten Kartierung. Das Unternehmen hält mehr als 221 Patente (128 für Erfindungen), was seine Führungsrolle bei der Neudefinition der Poolpflege untermauert.

Vom preisgekrönten Produktdesign bis hin zu mühelosen, intelligenten Lösungen hat sich Beatbot der Aufgabe verschrieben, die Art und Weise, wie die Welt ihre Pools reinigt, zu verändern – mit mehr Leistung, mehr Nachhaltigkeit und mehr Luxus.

Weitere Informationen finden Sie auf: www.beatbot.com

