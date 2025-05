Fernost hilft durch die schwere Marktphase!

Angesichts der Tatsache, dass mehrere bedeutende Halbleiterhersteller ihre Investitionsbudgets reduziert haben, kann das konstante Geschäft von Aixtron als erfreulich angesehen werden. In der vergangenen Woche gab der Dax-Konzern Infineon bekannt, dass die Ausgaben um 200 Millionen Euro geringer ausfallen werden als ursprünglich vorgesehen. Nach Aussage von Felix Grawert, dem Vorstandsvorsitzenden von Aixtron, entwickelt sich das Geschäft in Asien deutlich positiver als im Westen. In erster Linie planen Unternehmen in China langfristig und tätigen antizyklische Investitionen in Aixtron-Anlagen. Aixtron stellt Anlagen zur Verfügung, die energieeffiziente Halbleiterchips aus den fortschrittlichen Materialien Siliziumkarbid (SiC) und Galliumnitrid (GaN) produzieren. Marktforscher prognostizieren langfristig ein dynamisches Wachstum dieser sogenannten Verbindungshalbleiter. Der Markt zeigt derzeit jedoch aktuell eine gewisse Schwäche.

Der Chipausrüster Aixtron hat seit dem partiellen Hoch am 14. Dezember 2023 bei 39,89 Euro bis dato beträchtliche Kurseinbußen hinnehmen müssen. Aktuell notiert die Aktie bei rund 12,70 Euro, was einem Verlust von gut 68 Prozent gleichkommt. Dieser langanhaltende Abwärtstrend wurde am 30. April 2025 durchbrochen. Mittlerweile hat sich der Kurs am Level bei 12,77 Euro stabilisiert. Durch die lange Schwächephase ist das erwartete KGV 2025 trotz Rückgangs des Bilanzgewinns beträchtlich gesunken. Der aktuelle Wert liegt bei 17,51, was im Vergleich der letzten 10 Jahre der günstigsten Ausprägung entspricht. Es spricht einiges dafür, dass mit dem Markieren des partiellen Tiefs bei 8,45 Euro bis auf Weiteres ein Boden gefunden worden ist. Die Kapitulation der Marktteilnehmer aufgrund des Liberation-Day könnte sich nur dann wiederholen, wenn Donald Trump erneut die Zollkeule schwingt. Nach dem Bericht für das erste Quartal 2025 entfällt auf die USA ein Umsatzanteil von 16 Prozent. Weiters bestehen keine Produktionsanlagen in den Vereinigten Staaten. Trotz dieser offenen Flanke sieht das Analysehaus Warburg Research den Kurs von Aixtron bei 20 Euro. Dafür müsste die Widerstandszone zwischen 14,48 Euro und 16,26 Euro überwunden werden.

Aixtron SE (Tageschart in Euro) Tendenz:

Fazit Die Kapitulation der Marktteilnehmer aufgrund des sogenannten Liberation-Day scheint bis auf Weiteres den tiefsten Wert bei Aixtron seit dem Beginn der Corona-Krise verursacht zu haben. Mit einem Open End Turbo Long (WKN MK4ZCG) könnten risikofreudige Anleger, die einen steigenden Kurs der Aktie der Aixtron SE in den nächsten Wochen erwarten, überproportional von einem Hebel in Höhe von 4,01 profitieren. Das Ziel sei bei 15,22 Euro angenommen (5,64 Euro beim Derivat). Der Abstand zur Knock-Out-Barriere beträgt rund 25 Prozent. Der Einstieg in diese spekulative Position bietet sich dabei stets unter der Beachtung eines risikobegrenzenden Stoppkurses an. Dieser könnte beim Basiswert bei 10,93 Euro platziert werden. Im Open End Turbo Long ergibt sich daraus ein Stoppkurs bei 1,35 Euro. Für diese spekulative Idee beträgt das Chance-Risiko-Verhältnis dann 1,3 zu 1.

Strategie für steigende Kurse WKN: MK4ZCG Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 3,16 – 3,18 Euro Emittent: Morgan Stanley Basispreis: 9,60 Euro Basiswert: Aixtron SE KO-Schwelle: 9,60 Euro akt. Kurs Basiswert: 12,77 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: 5,64 Euro Hebel: 4,01 Kurschance: + 77 Prozent Quelle: Morgan Stanley

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zu Morgan Stanley eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.