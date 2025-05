+385,1 Prozent: Der Umsatz dieser Nvidia-Beteiligung explodiert!

Erst vor wenigen Tagen hat KI-Hyperscaler CoreWeave ein starkes Quartalsergebnis präsentiert und ist von Anlegerinnen und Anlegern seither gefeiert worden: Um fast 40 Prozent hat sich die Aktie in nur 5 Tagen verteuert. Das Plus gegenüber dem Stand vor einem Monat liegt sogar bei 145,6 Prozent.

Eine ähnlich beeindruckende Bilanz haben die Anteile von Nebius mit einem Plus von knapp 89 Prozent in vier Wochen zu verzeichnen. Das in den Niederlanden ansässige KI-Infrastrukturunternehmen verfolgt eine Doppelstrategie: Einerseits stellt Nebius wie CoreWeave anderen Unternehmen Rechenleistung zur Verfügung, andererseits wird diese auch für das Training eigener KI-Modelle genutzt.