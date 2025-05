Rohstoffabhängigkeit bzw. -risiken gezielt reduzieren

Risikominimierung hat höchste Priorität

Als international aktives Bauunternehmen ist auch die österreichische PORR Group (ISIN: AT0000609607) in hohem Maße mit der Beschaffung von Rohstoffen beschäftigt. Neben steigenden und mitunter stark schwankenden Preisen spielen aber auch Lieferketten eine immer wichtigere Rolle, um sich in der Baubranche erfolgreich zu behaupten. Deshalb stand in den vergangenen Jahren die Reduzierung der Beschaffungsrisiken im Fokus. Ein nicht unwesentliches Instrument dabei ist die Nutzung von Tochtergesellschaften, die in der Produktion, Aufbereitung und im Recycling von Baustoffen tätig sind.

Eine zentrale Rolle spielt hierbei die PORR Umwelttechnik GmbH, die Recyclinglösungen für Baustoffe anbietet. Durch den Einsatz von Recyclingmaterialien kann nämlich die Abhängigkeit von Primärrohstoffen deutlich reduziert werden. Gleichzeitig trägt dies zur Erreichung der Nachhaltigkeitsziele bei, die im Rahmen der Science Based Targets Initiative innerhalb der nächsten 44 Monate eingereicht werden sollen. Recycling gewinnt insbesondere vor dem Hintergrund von Bauprojekten im urbanen Raum an Bedeutung, da dort große Mengen an Abbruchmaterialien anfallen. Diese können dann durch gezielte Aufbereitung wieder in den Bauprozess integriert werden. Die PORR Umwelttechnik GmbH betreibt dazu eigene Recyclingzentren, in denen vor allem Betonbruch, Ziegel und Asphalt aufbereitet werden. Diese Materialien werden anschließend in neuen Bauprojekten verwendet, wodurch das Ziel der Kreislaufwirtschaft aktiv gefördert wird.

Eigenproduktion von Rohstoffen fördern

Ein weiterer wichtiger Aspekt der Rohstoffstrategie der PORR stellt zudem die hauseigene Produktion von Asphalt, Kies und anderen mineralischen Rohstoffen dar. Diese erfolgt in unternehmenseigenen Produktionsanlagen unter anderem in Österreich und Deutschland, wodurch als angenehmer Begleiteffekt eine höhere Versorgungssicherheit gewährleistet wird. Gleichzeitig werden die Kosten für den Materialeinkauf gesenkt.