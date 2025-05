WWF Schweiz setzt bei mehrsprachiger Kommunikation auf DeepL

KÖLN, 21. Mai 2025 /PRNewswire/ -- Die Schweizer Niederlassung des World Wide Fund for Nature (WWF) und DeepL, ein weltweit führendes Unternehmen für KI–Sprachtechnologie, haben heute bekannt gegeben, dass der WWF Schweiz DeepL künftig für seine interne und externe Kommunikation einsetzen wird. Die Teams des WWF werden DeepL verwenden, um die mehrsprachige Zusammenarbeit zu verbessern und ihre Forschungs- und Kommunikationsfähigkeiten zu stärken.

Externe Kommunikation : DeepL wird eine zentrale Rolle in der Medien- und Pressearbeit des WWF einnehmen, unter anderem bei der Übersetzung und dem Vertrieb seines Magazins, das der Sensibilisierung und Mittelbeschaffung dient. Durch die Übersetzung ins Französische, Italienische und Deutsche kann der WWF Schweiz ein breiteres Publikum erreichen und auf seine Arbeit und Initiativen aufmerksam machen.

Der Fachbereich Umwelt wird DeepL einsetzen, um die Zusammenarbeit mit Schweizer und internationalen Instituten zu erleichtern, die Forschungskapazitäten zu verbessern und globale Partnerschaften zu fördern. Dank präziser Übersetzungen kann der WWF Schweiz wissenschaftliche Erkenntnisse und Umweltstrategien somit nahtlos über Grenzen hinweg kommunizieren. Geschäftsbetrieb: Um die alltägliche Geschäftskommunikation zu vereinfachen, plant der WWF, das Microsoft-Add–in von DeepL für die Übersetzung von E–Mails, Word–Dokumenten und PowerPoint-Präsentationen zu verwenden. Die Integration soll Arbeitsabläufe optimieren und eine effiziente und präzise interne und externe Kommunikation gewährleisten.

Pierrette Rey, stellvertretende Leiterin Corporate Communications beim WWF Schweiz, erklärt: „Die Technologie von DeepL ist für uns ein echter Game-Changer, da sie unseren Teams eine effektivere Kommunikation ermöglicht. Dies ist in einem mehrsprachigen Land wie der Schweiz und angesichts unserer globalen Tätigkeit besonders wichtig. Der Einsatz von DeepL unterstützt uns zusätzlich in unserer Mission, den Planeten zu schützen, indem wir Sprachbarrieren in allen unseren Geschäftsbereichen abbauen und eine klare und offene Kommunikation sicherstellen."

Jarek Kutylowski, CEO und Gründer von DeepL, ergänzt: „Wir freuen uns sehr, den WWF Schweiz bei seiner wichtigen Arbeit zu unterstützen und ihm mit unserer KI–Sprachtechnologie zu einer noch größeren globalen Reichweite zu verhelfen. Unsere Technologie wird es den Teams ermöglichen, sprachübergreifend zu kommunizieren und zusammenzuarbeiten und so positive Veränderungen für die Umwelt zu bewirken – unabhängig davon, wo sich die Teams befinden und mit wem sie gerade arbeiten."

Über DeepL

DeepL unterstützt Unternehmen auf der ganzen Welt dabei, Sprachbarrieren zu überwinden. Mehr als 200.000 Unternehmen und Behörden sowie Millionen von Privatkunden in 228 Märkten weltweit vertrauen bereits auf die KI–Sprachtechnologie von DeepL, mit der sie natürlich klingende Übersetzungen erstellen, mehrsprachige Gespräche und Meetings abhalten und Texte optimieren können. Die KI–Sprachlösungen von DeepL bieten ein Höchstmaß an Sicherheit und helfen Unternehmen auf der ganzen Welt dabei, ihre geschäftliche Kommunikation zu optimieren, neue Märkte zu erschließen und die Produktivität zu steigern. Heute zählt das 2017 von CEO Dr. Jaroslaw (Jarek) Kutylowski gegründete Unternehmen über 1.000 engagierte Mitarbeitende und wird von international renommierten Investoren wie Benchmark, IVP und Index Ventures unterstützt. Weitere Informationen sind unter deepl.com verfügbar.

