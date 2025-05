Makenita Resources erhält volle DTC-Berechtigung für den Handel in den USA

Vancouver, B.C. - 21. Mai 2025 / IRW-Press / Makenita Resources Inc. (CSE: KENY, OTC Pink: KENYF, WKN: A40X6P) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen die volle DTC-Berechtigung (Depository Trust Company) für sein US-Handelskürzel KENYF erhalten hat. Dies ist ein wichtiger Schritt, um die Sichtbarkeit und Zugänglichkeit des Unternehmens für Anleger in den USA zu erhöhen.

Mit der DTC-Berechtigung können die Aktien von Makenita über die Depository Trust Company, die größte Wertpapierverwahrungsstelle der Vereinigten Staaten, elektronisch abgewickelt werden. KENYF kann daher nun effizienter von US-Brokern, Online-Handelsplattformen und institutionellen Anlegern gehandelt werden, was die Abwicklungsrisiken und administrativen Verzögerungen erheblich reduziert. Die DTC-Berechtigung ermöglicht auch den Handel, das Clearing und die Abrechnung in den USA auf vollständig elektronische Weise. Dadurch ist die Aktie sowohl für Privatanleger als auch für institutionelle Investoren leichter zugänglich und einfacher zu handeln.

Darüber hinaus hat das Unternehmen eine Bohrgenehmigung beantragt, um sein erstes Bohrprogramm auf dem Silber-Kobalt-Konzessionsgebiet Hector in Ontario in die Wege zu leiten. Die Bohrungen werden voraussichtlich in den kommenden Wochen beginnen, sofern die endgültige behördliche Genehmigung erteilt wird.

Jason Gigliotti, President von Makenita Resources, sagt dazu:

„Der Erhalt der DTC-Berechtigung ist ein wichtiger Meilenstein für Makenita, denn sie ermöglicht einen breiteren Zugang zu US-Anlegern und verbessert die Effizienz des Handels mit unseren Aktien in den Vereinigten Staaten deutlich. Damit sind wir nun in der Lage, ein wesentlich effektiveres und gezielteres Marketingprogramm in den USA zu starten, das mit dem Beginn unserer kommenden Bohrkampagne zusammenfällt. In Kombination mit unserer straffen Aktienstruktur und den starken Rahmenbedingungen für Rohstoffe befinden wir uns damit unserer Ansicht nach in einer überzeugenden Ausgangsposition, um neue Aktionäre in mehreren Schlüsselmärkten zu gewinnen.“