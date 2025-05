Frische Zahlen von: Ryanair, Sunrise & Diageo sowie frische US-Konjunkturdaten!

Unternehmenstermine

10:00 Uhr, Deutschland: Fraport, Hauptversammlung in Frankfurt

10:00 Uhr, Deutschland: Kion, Hauptversammlung in Frankfurt

10:00 Uhr, Deutschland: Daimler Truck, Hauptversammlung (online)

10:00 Uhr, Deutschland: Hensoldt AG, Hauptversammlung in München

10:00 Uhr, Deutschland: Medios, Hauptversammlung (online)

10:00 Uhr, Deutschland: Bechtle, Hauptversammlung in Heilbronn

10:00 Uhr, Deutschland: Zalando, Hauptversammlung (onlinbe)

10:00 Uhr, Deutschland: Deutsche Beteiligungs AG, Hauptversammlung in Frankfurt

10:00 Uhr, Österreich: OMV, Hauptversammlung

10:30 Uhr, Deutschland: Indus Holding, Hauptversammlung in Köln

13:00 Uhr, Schweiz: Roche, Diagnostics Investor Day 2025

14:00 Uhr, Deutschland: Krones, Hauptversammlung in Regensburg

14:30 Uhr, Frankreich: Legrand, Hauptversammlung

15:00 Uhr, USA: Merck & Co, Hauptversammlung

Konjunkturdaten

03:30 Uhr, China: Industriegewinne 4/25

06:00 Uhr, EU: Kfz-Erstzulassungen 4/25

08:00 Uhr, Schweiz: Im- und Exporte 4/25

08:00 Uhr, Dänemark: Einzelhandelsumsatz 4/25

08:00 Uhr, Deutschland: GfK-Verbrauchervertrauen 6/25

08:45 Uhr, Frankreich: Verbrauchervertrauen 5/25 (vorläufig)

09:00 Uhr, Schweden: Wirtschaftstendenz - Umfrage 5/25

09:00 Uhr, Schweden: Verbrauchervertrauen 5/25

11:00 Uhr, EU: Verbrauchervertrauen 5/25 (endgültig)

11:00 Uhr, EU: Wirtschafts- und Industrievertrauen 5/25

14:00 Uhr, Ungarn: Zentralbank, Zinsentscheid

14:30 Uhr, USA: Auftragseingang langlebige Güter 4/25 (vorläufig)

15:00 Uhr, USA: FHFA Hauspreisindex 3/25

16:00 Uhr, USA: Verbrauchervertrauen 5/25

16:30 Uhr, USA: Dallas Fed Verarbeitendes Industrie 5/25



