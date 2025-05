Dax startet mit leichten Verlusten - Symrise hinten

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Der Dax ist am Mittwoch mit leichten Verlusten in den Handelstag gestartet. Gegen 9:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 23.985 Punkten berechnet und damit 0,2 Prozent unter dem Vortagsschluss. An der Spitze der Kursliste rangierten Infineon, die Commerzbank und die Deutsche Bank, am Ende Symrise, Sartorius und Zalando."Aus technischer Sicht ist der Dax jetzt im überkauften Bereich angekommen", sagte Thomas Altmann von QC Partners. "Der Relative-Stärke-Index für die vergangenen 14 Handelstage steht bei 71. Werte ab 70 gelten als überkauft." Am Vortag erfolgte bereits das Allzeithoch Nummer 27 in diesem Jahr. Jetzt fehlen noch drei Rekorde zu den 30 Hochs aus dem 1. Halbjahr 2024. Bei der Zahl der Rekordstände ist das laufende 1. Halbjahr schon jetzt das viertbeste in der Dax-Historie."Gleichzeitig steigt die Bewertung allerdings weiter an", so Altmann. Das für die kommenden zwölf Monate erwartete KGV liegt jetzt bei 16,8, der Durchschnittswert der vergangenen 15 Jahre liegt bei 13,4. "Schaut man zwei Jahre in die Zukunft, liegt das erwartete KGV bei 14,8. Im Durchschnitt der vergangenen fünf Jahre stand dieses bei 12,0", so der Analyst.Die europäische Gemeinschaftswährung war am Mittwochmorgen stärker: Ein Euro kostete 1,1326 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8829 Euro zu haben.Der Ölpreis stieg unterdessen: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 9 Uhr deutscher Zeit 66,02 US-Dollar; das waren 64 Cent oder 1,0 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.