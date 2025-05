Renk im Rallymodus: Gehebeltes Potenzial mit (Turbo)-Calls

Wie die Aktien aller im Bereich „Rüstung“ aktiven Unternehmen legte auch die Renk-Aktie (ISIN: DE000RENK730) in den vergangenen Monaten besonders stark zu. Notierte der im MDAX gelistete Wert noch am Jahresbeginn 2025 unterhalb von 20 Euro, so notierte sie Im frühen Handel des 21.5.25 auf einem neuen Hoch bei 69,50 Euro.

Erfüllen sich die positiven Erwartungen jener Experte, die die Renk-Aktie wegen der guten Voraussetzung, in Zukunft von gestiegenen Militärausgaben profitieren zu können, mit Kurszielen von bis zu 72 Euro (Berenberg Bank) zum Kauf empfehlen, dann könnte die Kursrally noch weiter gehen. Kann die Aktie ihre Aufwärtsbewegung in den nächsten Wochen auf 75 Euro ausweiten, dann wird sich eine Investition in Long-Hebelprodukte bezahlt machen.