Brenntag holt früheren Rockwool-Chef Birgersson an die Spitze Der Chemikalienhändler Brenntag hat nach mehrmonatiger Suche einen Nachfolger für seinen scheidenden Vorstandschef gefunden. Jens Birgersson werde die Leitung des Unternehmens ab dem 1. September übernehmen, teilte Brenntag am Mittwoch in Essen …