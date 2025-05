Bertelsmann SE & Co. KGaA / Bertelsmann Investments baut ...

Bertelsmann Investments übernimmt über seine Pharma-Tech-Einheit cormeo 100 Prozent des Unternehmens Docuvera, einem Pionier im Bereich KI-gestützter strukturierter Inhaltserstellung für die Life-Sciences-Branche. Die Übernahme ist Teil des Bertelsmann Next Programms, das Wachstumsinitiativen in den Bereichen Pharma Tech (cormeo), HR Tech (EMBRACE) und Mobile Ad Tech (Applike) umfasst.



Docuvera wird sich den bestehenden cormeo-Unternehmen EXTEDO und Rote Liste anschließen und das Angebot komplementärer Lösungen für die Life-Sciences-Branche erweitern. Die Übernahme stellt einen weiteren Meilenstein auf dem Weg von cormeo dar, eine umfassende End-to-End-Lösung für das Informationslebenszyklus-Management in der Life-Sciences-Branche zu entwickeln.

Deniz Pielsticker, CFO von Bertelsmann Investments, sagt: "Die Übernahme von Docuvera ergänzt unsere Pharma-Tech-Einheit cormeo ideal und unterstreicht das anhaltende Engagement von Bertelsmann Investments im Bereich Pharma-Tech. Im Rahmen des Wachstumsprogramms Bertelsmann Next werden wir das Team von cormeo - unter der Leitung von CEO Peter Koop - sowohl organisch als auch durch weitere Akquisitionen weiter unterstützen."



Peter Koop, CEO von cormeo, erklärt: "Wir freuen uns sehr, Docuvera in der cormeo-Familie willkommen zu heißen. Diese Übernahme stärkt nicht nur unser Portfolio, sondern beschleunigt auch unsere Vision, innovative Lösungen für die sich wandelnden Anforderungen der Life-Sciences-Branche bereitzustellen."

Tobias Beer, COO von cormeo und Mitglied des Beirats von Docuvera, ergänzt: "Die Übernahme von Docuvera ist ein entscheidender Schritt auf unserem Weg zu einem nahtlosen End-to-End-Informationslebenszyklus. Mit Docuveras Expertise in strukturierter Inhaltserstellung und KI-Technologie ermöglichen wir unseren Kunden, ihre Content-Prozesse zu optimieren, die Effizienz zu steigern und Compliance-Risiken durch mehr Konsistenz und Nachvollziehbarkeit zu minimieren."

Mit seinen fortschrittlichen KI- und Content-Authoring-Funktionen unterstützt Docuvera Life-Sciences-Unternehmen dabei, ihre Abläufe zu verschlanken, die Markteinführungszeit zu verkürzen und regulatorische Risiken zu verringern. Die Übernahme stärkt cormeo als umfassenden Anbieter innovativer Lösungen der nächsten Generation im Bereich strukturierter Inhalte.

Stephen Owens, neu ernannter CEO von Docuvera, sagt: "Wir freuen uns sehr, nun vollständig Teil des cormeo-Portfolios zu sein. Gemeinsam werden wir weiterhin die Grenzen des Möglichen im Life-Sciences-Content-Management verschieben und unseren Kunden Lösungen bieten, die sie in einer zunehmend digitalen Welt erfolgreich machen."



Über Bertelsmann Investments



Bertelsmann Investments (BI) bündelt die globalen Venture-Capital-Aktivitäten von Bertelsmann sowie den Wachstumsbereich Bertelsmann Next. Der Venture-Capital-Arm umfasst die Fonds Bertelsmann Asia Investments (BAI), Bertelsmann India Investments (BII) und Bertelsmann Digital Media Investments (BDMI) sowie ausgewählte Fonds- und Direktbeteiligungen u. a. in Europa, den USA, Brasilien, Südostasien und Afrika. Der Geschäftsbereich Bertelsmann Next treibt die unternehmerische Entwicklung neuer Wachstumsbranchen und Geschäftsfelder voran, u. a. in den Bereichen HR Tech, Mobile Ad Tech und Pharma Tech. Durch das Fondsnetzwerk und die Next-Aktivitäten von Bertelsmann Investments wurden bisher rund 1,9 Milliarden Euro in rund 500 innovative Unternehmen und Fonds investiert. Bertelsmann Investments hält über sein Start-up- und Fondsnetzwerk aktuell über 370 aktive Beteiligungen weltweit.

Über cormeo



cormeo vereint die Expertise von Docuvera, EXTEDO und Rote Liste, um einen durchgängigen Ansatz für die Erstellung, Verwaltung und Verbreitung regulierter Informationen im Life-Sciences-Bereich zu bieten. Gemeinsam bilden wir die vertrauenswürdige Brücke zwischen Industrie, Behörden, medizinischem Fachpersonal und Patienten, um den innovativen und regelkonformen Austausch regulierter Informationen zu ermöglichen - mit dem Ziel, die Gesundheit von Patient:innen zu verbessern.



Im Bereich der Inhaltserstellung revolutioniert Docuvera mit KI-gestütztem strukturiertem Content Authoring die Erstellung, Prüfung, Freigabe und Übersetzung von Inhalten. Im Bereich Informationsmanagement bietet EXTEDO Lösungen für regulatorisches Informations- und Qualitätsmanagement, die den gesamten Lebenszyklus von Arzneimitteln abdecken. Für die Informationsverbreitung sorgt Rote Liste, die medizinische Informationen an Fachkreise und Patient:innen verbreitet - und so fundierte Entscheidungen ermöglicht.



cormeo gestaltet die Zukunft des Informationsmanagements in der Life-Sciences-Branche. Mit unserem starken Fokus auf digitale Transformation, Compliance und Patientengesundheit fördern wir Effizienz und Innovation in der Branche. Mehr Informationen unter: https://www.cormeo.com

Über Docuvera



Die Docuvera Software Corporation (Docuvera) ist ein weltweit führender Anbieter strukturierter Content-Authoring-Lösungen für die Pharma- und Life-Sciences-Branche. Das in Neuseeland ansässige Unternehmen implementiert seit über einem Jahrzehnt Lösungen weltweit zur Stärkung der regulatorischen Compliance und Governance sowie zur signifikanten Verbesserung der Content-Standardisierung, Wiederverwendung und Einreichungsgeschwindigkeit. Die Integration proprietärer KI in die Lösung macht Docuvera zu einem begehrten Anbieter für Dokumentationslösungen in der Life-Sciences-Branche und zu einer Plattform für die digitale Transformation ihrer Kunden. Mehr Informationen unter: https://docuvera.com



