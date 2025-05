Gold steigt, Japan als Krisenherd - attackiert Israel Iran?

Gold steigt stark an seit gestern Mittag, während in Japan die Renditen für Staatsanleihen weiter nach oben schießen - und der Ölpreis steigt nach einem Bericht, wonach Israel kurz davor stehe, die Nuklearanlagen im Iran anzugreifen. Damit scheint Gold gleich von zwei Seiten Rückenwind zu bekommen: erstens von der wachsenden Ungeduld der Märkte mit den immens hohen Schulden in Japan und den USA. Und zweitens von den geopolitischen Risiken. Nun scheint auch Bitcoin sich von der Gleichentwicklung mit Risiko-Assets wie Aktien zu lösen und steht kurz vor einem Allzeithoch. Heute Nacht in Japan weiter steigende Risikoprämie für länger laufende Staatsanleihen - das könnte japanische Investoren zwingen, amerikanische Staatsanleihen zu verkaufen und damit die US-Renditen weiter steigen lassen. Trump scheint bereit, weniger Einsparungen vorzunehmen, um seine "Big Beautiful Bill" durchzubringen - was faktisch noch mehr Schulden bedeuten würde..

1. Gold-Trade aus Fugmann´s Trading Woche

2. China verkauft US-Staatsanleihen – mit Folgen für die Finanzmärkte

