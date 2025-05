Europäische Bankaktien: Morgan Stanley sieht weiter Luft nach oben

Ihre Argumentation: Die Konjunkturrisiken in Europa seien rückläufig, wodurch sich die Zinsstrukturkurve stabilisieren dürfte. Dies könnte ab 2026 zu einem neuen Wachstum beim Nettozinsertrag der Banken führen, so das Analystenteam um Álvaro Serrano. Trotz der jüngsten Rally notieren europäische Banken im Schnitt lediglich beim Neunfachen der erwarteten Gewinne, was einem Bewertungsabschlag von rund 41 Prozent gegenüber dem Gesamtmarkt entspricht. Für Serrano bleibt damit "weiter Luft für eine Neubewertung".

Neben soliden Gewinnen und umfangreichen Aktienrückkäufen sorgt auch die Aussicht auf anhaltend hohe Zinsen, die durch staatliche Investitionsprogramme gestützt werden, für Rückenwind im Sektor. Auch mögliche Übernahmen beflügeln die Fantasie der Anleger.

Im Vergleich zum Gesamtmarkt sehen die Strategen von Morgan Stanley im Bankensektor ein deutlich besseres Chancen-Risiko-Verhältnis. Während sie für den Gesamtmarkt nur ein begrenztes Kurspotenzial von rund 3 Prozent erwarten, rechnen sie bei europäischen Banken im Schnitt mit einem Plus von etwa 15 Prozent. Mittelfristig könnten europäische Institute somit ihren Bewertungsabstand zu den US-Konkurrenten verringern.

Zu den Favoriten von Morgan Stanley zählen Commerzbank, Lloyds Banking Group, Banco Santander und Société Générale. In der aktuellen Studie wurden zudem ABN Amro, AIB Group und Bank of Ireland hochgestuft.

Mit dieser positiven Einschätzung steht Morgan Stanley nicht allein: Auch die Analysten von JPMorgan und Goldman Sachs äußerten sich zuletzt optimistisch zur europäischen Banken-Branche.

Keine Lust auf hohe Order- und Depotgebühren? Dann schnell zu SMARTBROKER+ wechseln: Alle nachfolgend vorgestellten Aktien handeln Sie über gettex ab 0 Euro*.

*ab 500 Euro Ordervolumen, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen Dann schnell zuAlle nachfolgend vorgestellten Aktien handeln Sie über gettex ab 0 Euro*.*ab 500 Euro Ordervolumen, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen



Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion