Börsenstart Europa - 21.05. - FTSE Athex 20 stark +1,83 %

Der TecDAX steht aktuell (09:59:54) bei 3.880,30 PKT und steigt um +0,13 %.

Top-Werte: HENSOLDT +6,38 %, Deutsche Telekom +0,88 %, freenet +0,80 %

Flop-Werte: Carl Zeiss Meditec -3,22 %, CANCOM SE -1,75 %, Eckert & Ziegler -1,49 %

Der E-Stoxx 50 bewegt sich bei 5.451,52 PKT und fällt um -0,17 %.

Top-Werte: Bayer +2,01 %, Banco Santander +1,18 %, Deutsche Telekom +0,88 %

Flop-Werte: Kering -2,54 %, Nordea Bank Abp -1,31 %, LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton -1,27 %

Der ATX bewegt sich bei 4.438,46 PKT und fällt um -0,30 %.

Top-Werte: UNIQA Insurance Group +4,30 %, VIENNA INSURANCE GROUP Wiener Versicherung Gruppe +1,49 %, Verbund Akt.(A) +1,11 %

Flop-Werte: Wienerberger -4,63 %, AT & S Austria Technologie & Systemtechnik -2,99 %, Lenzing -2,13 %

Der SMI steht bei 12.340,89 PKT und verliert bisher -0,40 %.

Top-Werte: Swiss Life Holding +1,26 %, Alcon +0,97 %, Logitech International +0,72 %

Flop-Werte: Geberit -2,15 %, Sika -1,65 %, Sonova Holding -1,28 %

Der CAC 40 steht bei 7.916,65 PKT und verliert bisher -0,42 %.

Top-Werte: Thales +2,40 %, ORANGE +1,01 %, Societe Generale +0,59 %

Flop-Werte: Cie Generale des Etablissements Michelin -5,17 %, Kering -2,54 %, LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton -1,27 %

Der OMX Stockholm 30 steht bei 2.534,99 PKT und verliert bisher -0,78 %.

Top-Werte: Telefon L.M.Ericsson (B) +0,86 %, Telia Company +0,26 %, Tele2 (B) +0,21 %

Flop-Werte: Assa Abloy Registered (B) -1,91 %, Svenska Handelsbanken Registered (A) -1,87 %, H & M Hennes & Mauritz (B) -1,63 %

Der FTSE Athex 20 steht bei 4.450,00 PKT und gewinnt bisher +1,83 %.

Top-Werte: Athens Water Supply and Sewerage Company +0,96 %, ALPHA SERVICES AND HOLDINGS +0,93 %, Piraeus Port Authority +0,77 %

Flop-Werte: Public Power -2,44 %, GEK Terna Holding Real Estate Construction -1,26 %, Eurobank Ergasias Services and Holdings -1,17 %