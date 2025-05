OTS Deutscher Factoring-Verband e.V. / Factoring bleibt Stabilitätsanker in ... Trotz einer gesamtwirtschaftlich erneut herausfordernden Lage in Deutschland und anhaltender politischer Unsicherheiten im In- und Ausland konnte die Factoring-Branche 2024 erneut ein solides Wachstum verzeichnen. Die Mitglieder des Deutschen …