Deutsche Anleihen geben nach - Britische Renditen steigen nach Inflationsdaten

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Staatsanleihen sind am Mittwoch schwächer in den Handel gestartet und haben damit an die Kursverluste vom Vortag angeknüpft. Der richtungweisende Euro-Bund-Future fiel im frühen Handel um 0,23 Prozent auf 129,99 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihen stieg im Gegenzug auf 2,63 Prozent.

Anleiheexperten der Landesbank Hessen-Thüringen verwiesen auf jüngste Aussagen aus den Reihen der US-Notenbank Fed. In den vergangenen Tagen hatten mehrere US-Notenbanker deutlich gemacht, dass sie es mit Zinssenkungen nicht eilig haben, was die Renditen an den Anleihemärkten generell stützt.