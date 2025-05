Nota AI und DEEPX unterzeichnen Absichtserklärung auf der Computex Taipei im Hinblick auf die Führung auf dem Markt für On-Device-KI

Taipei (ots/PRNewswire) - - Zusammenführung von KI-Halbleitern mit extrem

niedrigem Stromverbrauch und leichtgewichtiger KI-Technologie mit dem Ziel der

globalen Expansion -



Nota AI (CEO Myungsu Chae), ein Experte für KI-Modelloptimierung und generative

On-Device-KI, und DEEPX (Geschäftsführer Lokwon Kim), ein führender Entwickler

von On-Device-KI-Halbleitern mit extrem niedrigem Stromverbrauch, haben auf der

Computex Taipei 2025, der weltweit größten IKT-Messe, eine strategische

Absichtserklärung unterzeichnet. Diese Partnerschaft zielt darauf ab, ihre

globale Position auf dem schnell wachsenden Markt für On-Device-KI zu stärken.





Im Rahmen der Vereinbarung werden die beiden Unternehmen gemeinsam KI-Lösungenentwickeln, die die fortschrittlichen neuronalen Verarbeitungseinheiten (NPUs)von DEEPX mit den leichtgewichtigen KI-Modellen von Nota AI kombinieren und sohochleistungsfähige KI-Funktionen auch in ultrakompakten, stromsparenden Gerätenermöglichen. Diese gemeinsamen Lösungen werden als Proof-of-Concept-Modelle fürAnwendungen in der Industrierobotik, bei intelligenten Geräten,Sicherheitssystemen, Mobilitätsplattformen und mehr dienen und dieMarktdurchdringung sowohl in Korea als auch weltweit beschleunigen.Im Rahmen der Zusammenarbeit wird DEEPX seine NPU SDKs und Entwicklungskits zurVerfügung stellen, um eine optimierte Integration von leichtgewichtigenKI-Modellen zu unterstützen. Nota AI wird anwendungsspezifische Modelleentwerfen und abstimmen, um den unterschiedlichen Anforderungen der Branchegerecht zu werden. Die Partnerschaft umfasst auch gemeinsameMarketingaktivitäten, die gemeinsame Teilnahme an globalen Messen und die aktiveZusammenarbeit mit B2B-Kunden weltweit durch Proof-of-Concept-Implementierungen."Unsere strategische Partnerschaft mit DEEPX kombiniert die proprietärenKI-Optimierungstechnologien von Nota AI mit der erstklassigenKI-Hardware-Innovation von DEEPX und positioniert uns als Marktführer imglobalen On-Device-KI-Markt", so Myungsu Chae, Geschäftsführer von Nota AI."Gemeinsam werden wir den Einsatz von optimierter KI in einer Reihe vonindustriellen Anwendungen beschleunigen.""Diese Vereinbarung wird eine wichtige Zusammenarbeit darstellen, um dasOn-Device-KI-Ökosystem zu erweitern", sagte Lokwon Kim, Geschäftsführer vonDEEPX. "Indem wir die Stärken von On-Device-KI-Hardware und -Softwarekombinieren, werden wir wettbewerbsfähige KI-Lösungen auf den globalen Marktbringen."Diese Absichtserklärung unterstreicht die wachsende weltweite Anerkennungkoreanischer Innovationen im Bereich der KI-Technologie auf Geräten undsignalisiert eine neue Phase der internationalen Expansion für im Land