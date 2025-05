AuditBoard expandiert nach Deutschland und unterstützt Unternehmen bei der Modernisierung des Risikomanagements

München (ots/PRNewswire) - Lokaler Support für die Governance-,

Risikomanagement- und Compliance-Plattform (GRC) von AuditBoard sorgt für

bessere Zusammenarbeit und Geschäftsergebnisse



https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=4432429-1&h=2813593296&u=https%3A%2F%2Fwww.a

uditboard.com%2F&a=AuditBoard , die weltweit führende Plattform für vernetztes

Risikomanagement, die Audit, Risikomanagement und Compliance transformiert, gab

heute auf dem Audit Leadership Summit in München bekannt, dass ihre innovativen

Lösungen für Risikomanagement ab sofort auch speziell für den deutschen Markt

verfügbar und speziell auf diesen zugeschnitten sind. Mit diesem Schritt breitet

AuditBoard sein Angebot auf den schnell wachsenden Kundenstamm in Deutschland

aus und unterstützt Risikomanagement-Teams dabei, ihre Programme zu

modernisieren, effektiver zusammenzuarbeiten und einen noch größeren Mehrwert

für ihre Organisationen zu schaffen. Deutschland ist damit der jüngste

europäische Markt, der von AuditBoard mit lokalem Support betreut wird - ein

klares Zeichen für das Engagement des Unternehmens, seine wachsende

Kunden-Community in der Region zu unterstützen.





"Wir schätzen das Engagement von AuditBoard, in Deutschland lokalisierteDienstleistungen anzubieten sehr ", sagt Dr. Sonja Bartels, SVP, Internal AuditIntelligence & Steering at Uniper SE. "Dies ermöglicht eine engereZusammenarbeit und ein differenzierteres Verständnis der spezifischenAnforderungen des deutschen Marktes, so dass unser internes Auditteam einengrößeren Mehrwert für das Unternehmen schaffen kann."."Deutsche Unternehmen können die komplexe Risikolandschaft in einenWettbewerbsvorteil verwandeln, indem sie ihren Ansatz für das Risikomanagementstrategisch modernisieren", sagt Scott Arnold, Chief Executive Officer beiAuditBoard. "Das Serviceangebot von AuditBoard wurde speziell für die besonderenBedürfnisse von Unternehmen in einer der größten Volkswirtschaften der Weltentwickelt, so dass Teams die Zusammenarbeit verbessern, Silos aufbrechen undRisikoerkenntnisse nutzen können, um die Effizienz zu steigern und dieUnternehmensleistung zu verbessern."Die Ankündigung erfolgt in einer Zeit, in der deutsche Unternehmen mit einerbesonders komplexen Landschaft konfrontiert sind, die durch strenge und immerzahlreichere nationale Regularien und Richtlinien der Europäischen Uniongekennzeichnet ist. Silodenken und manuelle Prozesse hindern die Innenrevisionund die Governance-, Risikomanagement- und Compliance-Funktionen daran, dieseHerausforderungen effektiv zu bewältigen.