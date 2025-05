Hensoldt-Aktie mit Mega-Kurszielanhebung!

Um knapp 133 Prozent haben sich die Anteile von Luftverteidigungsspezialist Hensoldt in diesem Jahr bereits verteuert, doch ein Ende der Rallye scheint noch immer nicht in Sicht: Am Mittwoch klettert die Aktie um weitere vier Prozent angetrieben von unbestätigten Medienberichten über einen unmittelbar bevorstehenden Angriff auf iranische Atomanlagen.

Auch die Berichte über den von US-Präsident Donald Trump geplanten Raketenschutzschirm "Golden Dome" befeuern die Hoffnungen der Anlegerinnen und Anleger auf global weiter steigende Verteidigungsausgaben. Neben Hensoldt gehören auch die Anteile von Renk zu den größten Tagesgewinnern am deutschen Aktienmarkt.