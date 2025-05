Reju gibt die Standortwahl für Regeneration Hub One bekannt, sein erstes industrielles Recyclingzentrum für Textilien, das im Chemelot-Industriepark in Sittard-Geleen, Niederlande, errichtet wird

Paris (ots/PRNewswire) - Reju(TM) (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=4430877-1

sein erstes Regenerationszentrum im industriellen Maßstab ausgewählt hat.

Chemelot befindet sich in Sittard, Niederlande, und ist ein führender

europäischer Industriepark und ein Innovationszentrum. Dies folgt der

erfolgreichen Eröffnung des Regeneration Hub Zero in Frankfurt im Oktober 2024.



Regeneration Hub One zielt darauf ab, den Weg von Reju zum Aufbau einer

Kreislaufinfrastruktur für die Aufbereitung von Textilabfällen in großem Maßstab

zu beschleunigen. Dieser strategische Standort wird es Reju ermöglichen, die

bestehende Infrastruktur und die industriellen Synergien zu nutzen, um seine

Aktivitäten effizient zu skalieren.







von Technip Energies, der Muttergesellschaft von Reju.



Der Hub strebt an, jährlich umgerechnet 300 Millionen Artikel, die sonst als

Textilabfälle enden würden, wiederaufzuarbeiten. Dies entspricht einer

Produktionskapazität von 50.000 Tonnen rBHET pro Jahr, die anschließend zu Reju

PET repolymerisiert werden. Dieser aus Textilabfällen gewonnene Rohstoff wird zu

Reju-Polyester verarbeitet, dessen CO?-Emissionen um 50 % niedriger sind als die

von neuem Polyester. Das Reju-Polyester wird anschließend wieder in die

nachgelagerte Lieferkette zurückgeführt, wo es zu Garnen und Stoffen für den

Endverbraucher verarbeitet wird.



Der Textilverbrauch in Europa ist von 17 kg pro Person im Jahr 2019 auf 19 kg

pro Person im Jahr 2022 gestiegen - genug, um einen großen Koffer für jeden

Einwohner Europas zu füllen. Das Gleiche gilt für Textilabfälle: In den

EU-Mitgliedstaaten wurden im Jahr 2022 etwa 94 Millionen Tonnen* Textilien

entsorgt und wahrscheinlich verbrannt oder deponiert. Durch die Zusammenarbeit

mit vorgelagerten Partnern wird Reju die Rückverfolgbarkeit von Textilien

gewährleisten.



"Dies ist ein wichtiger Meilenstein für Reju. Mit der Bekanntgabe des Standorts

für den Regeneration Hub One bekräftigen wir unser Engagement für die

Transformation der Textilindustrie durch Innovation und Zusammenarbeit", Seite 2 ► Seite 1 von 5





