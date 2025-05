PKN Orlen: Expansion in den Ammoniakmarkt

Die polnische Erdölgesellschaft Polski Koncern Naftowy Orlen (PKN Orlen), einer der größten Betreibern von Ölraffinien in Zentraleuropa, erkundet den Markt für erneuerbares Ammoniak. PKN Orlen verarbeitet Erdöl zu unverbleitem Benzin, Diesel, Heizöl, Kerosin und Plastik. Der Konzern hält Lizenzen für die Erdöl- und Gas-Förderung im Onshore- und Offshore-Bereich und betreibt sieben Raffinerien (in Polen, Tschechien und Litauen). Jährlich verarbeitet das Unternehmen rund 28 Millionen Tonnen Erdöl. Darüber hinaus betreibt PKN Orlen in Polen, Deutschland, Tschechien und Litauen ein eigenes Verteilnetz mit knapp 3.000 eigenen Tankstellen. In Deutschland firmiert das Netz unter der Marke „Star“, in Polen unter den Marken „ ORLEN“ und „BLISKA“. Die logistische Infrastruktur des Unternehmens besteht neben einem Pipeline-Netzwerk aus Speicherstätten und maritimen Umschlagplätzen.

Der Öl-Multi wächst solide und profitabel. Während der vergangenen fünf Jahre zog der Konzernumsatz um durchschnittlich knapp 28% von 86,2 Mio. PLN auf 294,9 Mio. PLN an. Das operative Ergebnis kletterte im selben Zeitraum von minus 31,4 Mio. PLN auf 21,3 Mrd. PLN.