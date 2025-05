Restaurierung der Goldenen Stube abgeschlossen

Salzburg (ots) - Um 1500 ließ Fürsterzbischof Leonhard von Keutschach die

prunkvollen Fürstenzimmer auf der Festung Hohensalzburg erbauen. Nach ersten

Restaurierungsversuchen sind nun die aufwendigen Arbeiten in der Goldenen Stube

- im ersten von insgesamt drei Räumen des Prunkraum-Ensembles - abgeschlossen.

Gestern Abend wurden die Erkenntnisse und Ergebnisse der umfassenden

Restaurierung, der in Europa einzigartigen, noch erhaltenen, gotischen

Raumausstattung vor einem interessierten Publikum präsentiert und erläutert.



Historische Wahrzeichen bewahren!





Die Salzburger Burgen und Schlösser (SBS) Betriebsführung sind dafürverantwortlich, dass historische Liegenschaften wie die Festung Hohensalzburg,die Burg Hohenwerfen, die Burg Mauterndorf und das Fort Kniepass betrieben underhalten werden. Das heißt, es liegt in der Verantwortung der SBS, all diesehistorischen Wahrzeichen nach bestem Wissen und Gewissen für die nachfolgendenGenerationen zu bewahren - Denkmalpflege ist eine zentrale Aufgabe. Um dieserwichtigen Verpflichtung bestmöglich gerecht zu werden, werden interne undexterne Expert:innen sowie traditionelle und moderne Arbeitstechnik undMaterialien für Erhalt und Sanierung herangezogen. Wie dies auch bei derRestaurierung der berühmten Fürstenzimmer auf der Festung Hohensalzburg der Fallwar.Die bewegte Geschichte der prunkvollen RäumeKurz nach der Wende zum 16. Jahrhundert ließ Erzbischof Leonhard von Keutschach(1495-1519) über seinen Wohnräumlichkeiten auf der Festung Hohensalzburg die sogenannten Fürstenzimmer errichten und äußerst prunkvoll ausstatten. Diesebestehen aus dem Goldenen Saal, der Goldenen Stube und der Schlafstube. DerGoldene Saal besticht vor allem durch seinen weiten, stilisiertensternenübersäten Nachthimmel, seine Erkerfront und die vier mächtigen Säulen.Die Goldene Stube ist bekannt für ihren prachtvollen Kachelofen mit dem feinen,filigranen Dekor, das sich auch in der Schlafstube fortsetzt. In erster Liniedienten diese Räume der Repräsentation. "Unbekannt ist und bleibt bis heute, werfür Entwurf und Ausführung der Räume verantwortlich war und welche Meister hierihre kunstvolle Arbeit verrichteten und dieses Gesamtkunstwerk gestalteten",erläutert die Historikerin Jutta Baumgartner, die sich intensiv mit derGeschichte der Fürstenzimmer beschäftigt hat. Ab dem 17. Jahrhundert fristetendie Prunkgemächer ein unbeachtetes Dasein als Lagerräume, bis man schließlich amBeginn des 19. Jahrhunderts einen Teil des Goldenen Saales sogar fürmilitärische Zwecke heranzog und Soldaten unter dem Sternenhimmel schliefen.Mitte 19. Jhdt. & 2. Weltkrieg.: Erste "Restaurierungsversuche"