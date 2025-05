Das sind Deutschlands teuerste Straßen und Viertel zum Wohnen

Nürnberg (ots) -



- Exklusivste Adressen mit Quadratmeterpreisen über 14.000 Euro in

München-Bogenhausen und Hamburg-Rotherbaum

- In Düsseldorf ist die Stadtmitte besonders teuer (11.584 Euro), in Berlin der

Stadtrand in Grunewald (9.157 Euro)

- Nähe zu Natur und Wasser kostet: Teuerste Straßenzüge in Großstädten meist in

der Nähe von Flüssen, Seen und Wäldern



Über den Preis einer Immobilie entscheidet auch die Nachbarschaft: Wer in

Deutschlands exklusivsten Viertel wohnen möchte, muss um ein Vielfaches tiefer

in die Tasche greifen als im restlichen Stadtgebiet. In der Spitze werden

Wohnimmobilien für über 15.000 Euro pro Quadratmeter angeboten - beispielsweise

in München-Lehel und München-Bogenhausen. Das zeigt eine Auswertung von

immowelt, in der die Straßen mit den höchsten mittleren Preisen für

Bestandsimmobilien in den 15 größten Städten Deutschlands ermittelt wurden.

Oftmals sind die hochpreisigen Adressen gar nicht im Zentrum, sondern es sind

Abgeschiedenheit und Naturnähe am Stadtrand, die Immobilienpreise in die Höhe

treiben.





München: Spitzenpreise in Lehel und Bogenhausen



München ist die deutsche Metropole mit den höchsten Immobilienpreisen. In der

bayerischen Landeshauptstadt liegen auch die teuersten Straßen: In der

Hotterstraße im Lehel werden 15.891 Euro für den Quadratmeter fällig - das ist

nahezu doppelt so viel wie der ohnehin hohe Durchschnittspreis in München (8.249

Euro). Es folgen mit geringem preislichem Abstand die Möhlstraße (15.378 Euro)

und Laplacestraße (15.063 Euro), die sich beide in Bogenhausen befinden. Das

Viertel rechts der Isar ist von Villen und herrschaftlichen Häusern geprägt, die

von viel Grün umgeben sind und oftmals sogar den Englischen Garten überblicken.

Diese exklusive Wohnlage ist begehrt und sorgt für eine gutbetuchte

Nachbarschaft.



Das bekannte Grünwald südlich von München, das oft als mondänes Villenviertel

der Landeshauptstadt porträtiert wird, liegt übrigens offiziell gar nicht im

Stadtgebiet, sondern ist eine Gemeinde im Landkreis München.



Hamburg: Alsterblick kostet 138 Prozent Aufschlag



Mondäne Viertel mit Quadratmeterpreisen im fünfstelligen Bereich für

Bestandsobjekte gibt es auch in Hamburg - und zwar an der Alster. Das Alsterufer

(14.152 EUR) und die Warburgstraße (13.649 Euro) im Stadtteil Rotherbaum sind

die hochpreisigsten Adressen der Hansestadt. Das Preisniveau dort ist mehr als

doppelt so hoch (+138 Prozent) wie der Durchschnittspreis in Hamburg, der 5.937

Euro pro Quadratmeter beträgt.



Düsseldorfer schätzen Innenstadt, Berliner die Natur in Grunewald



Düsseldorf ist generell mit einem mittleren Quadratmeterpreis von 4.174 Euro

preislich eher im Mittelfeld angesiedelt. Bei den Höchstpreisen allerdings

spielt die NRW-Landeshauptstadt in der Spitzenriege: In der Friedrichstraße

(11.584 Euro), am Schwanenmarkt (10.696 Euro) und der Berger Straße (10.556

Euro) ist das Preisniveau mehr als doppelt so hoch wie im Rest Düsseldorfs. Die

teuersten Straßen in Düsseldorf befinden sich im Stadtbezirk 1 im Zentrum.



In Berlin ist die teuerste Wohngegend dagegen am Stadtrand gelegen: Die höchsten

Quadratmeterpreise der Hauptstadt werden in Grunewald erreicht. Der Goldfinkweg

(9.157 Euro), die Amselstraße (9.108 Euro) und der Luchsweg (8.962 Euro) haben

die teuersten Angebotspreise in Berlin, das insgesamt mit 4.828 Euro im

Vergleich sogar eher moderate Immobilienpreise aufweist.



Begehrte Wohnlagen oftmals mit Parks und Wasser in der Nähe



Tendenziell kosten Wohnimmobilien oft dort am meisten, wo städtische

Infrastruktur auf die Nähe zu Grünlagen trifft. In Frankfurt am Main ist die

Siesmayerstraße (9.611 Euro) zwischen Palmengarten und Grüneburgpark am

teuersten, in Köln die Limburger Straße (9.212 Euro) unweit des Stadtgartens. In

Stuttgart werden die höchsten Immobilienpreise Im Falkenrain (8.127 Euro) am

Killesberg verlangt - ein beliebtes Naherholungsgebiet der Landeshauptstadt. In

Dortmund ist der Erwerb von Wohneigentum in der Max-Eyth-Straße (4.964 Euro) in

der Nähe des Phönix-Sees am kostspieligsten.



Tabellen mit den jeweils 10 teuersten Straßen der 15 größten Städte finden Sie

hier zum Download. (https://content.cdn.immowelt.com/iw_group2/import/Redaktion/

Pressemitteilungen/2025/2025_05_21_Tabellen_Teuerste_Strassen.pdf)



Berechnungsgrundlage



Datenbasis für die Berechnung der Kaufpreise waren auf immowelt.de inserierte

Angebote für Wohnimmobilien im Bestand in den 15 größten Städten. Die mittels

hedonischer Verfahren errechneten Werte geben die Preise für den Quadratmeter

von Häusern und Wohnungen zum jeweils 01.05.2025 wieder. Es handelt sich um

Angebots-, keine Abschlusspreise. Es wurden nur Straßen mit vorrangiger

Wohnnutzung und mindestens 20 Adressen berücksichtigt.



