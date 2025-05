Xpeng überrascht mit starkem Quartal – Aktie legt ordentlich zu

Die Aktien des chinesischen Elektroautoherstellers Xpeng haben am Mittwoch an der Nasdaq deutlich zugelegt. Grund hierfür ist das überraschend starke erste Quartal, mit dem die Erwartungen der Analysten deutlich übertroffen wurden.

Auch der Ausblick kann sich sehen lassen: Xpeng rechnet für das zweite Quartal mit einem Umsatz zwischen 17,5 und 18,7 Milliarden Yuan. Zudem plant der Konzern, 102.000 bis 108.000 Fahrzeuge auszuliefern. Dies entspräche einem Anstieg von über 250 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Im ersten Quartal hatte Xpeng bereits 94.008 Fahrzeuge ausgeliefert.

Nach einem schwierigen Jahr 2023, das von einem harten Preiskampf auf dem chinesischen Markt und wachsenden wirtschaftlichen Unsicherheiten geprägt war, hat das Unternehmen die Wende geschafft. Neue Modelle, darunter ein günstiger Volumenwagen und eine im April vorgestellte überarbeitete Version des Flaggschiffs X9, sorgen für neue Impulse.

An der Börse kommt diese Entwicklung gut an: Seit Jahresbeginn ist der Kurs um 66 Prozent gestiegen. Zwar ist der Abstand zum Allzeithoch von über 50 US-Dollar aus dem Jahr 2021 noch groß, doch die operative Dynamik stimmt. Allein im April lieferte Xpeng 35.045 Fahrzeuge aus – es ist der sechste Monat in Folge mit über 30.000 Einheiten.

Trotz neuer Wettbewerber wie Xiaomi und der dominanten Stellung von BYD präsentiert sich Xpeng wieder angriffslustig. Anleger setzen darauf, dass der Aufwärtstrend anhält.

An der Nasdaq notiert die Aktie aktuell rund 6,6 Prozent im Plus. Ein Anteilschein kostet derzeit 20,99 US-Dollar (Stand: 14:58 Uhr MESZ).

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion