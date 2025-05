Bitcoin: Optionsmarkt wettet auf 300.000 Dollar – kommt jetzt der Gamma-Squeeze?

Bitcoin-Optionshändler wetten zunehmend auf neue Allzeithochs – einige setzen sogar auf Kurse bis zu 300.000 US-Dollar. Besonders im Fokus stehen Call-Optionen, die am 27. Juni auslaufen. Diese Optionen mit einem Strike bei 300.000 US-Dollar verzeichnen laut der Krypto-Börse Deribit ein überraschend hohes Open Interest – direkt hinter den 110.000-Dollar-Calls. Die Daten zeigen: Die Optionsskew, also in welche Richtung sich die Trader am Markt positionieren, ist klar bullish.

"Die Optionsskew bleibt über alle Laufzeiten hinweg bullish, wobei OTM-Calls gegenüber Puts mit einer Laufzeit von bis zu einem Jahr stark gehandelt werden, was auf eine Aufwärtspositionierung hindeutet", erklärt Jeffrey Howard, Leiter Nordamerika bei der Krypto-Brokerfirma Nonco, gegenüber Bloomberg. OTM steht für Out-of-the-Money Call-Optionen, also Kaufoptionen, deren Ausübungspreis deutlich über dem aktuellen Kurs liegt.