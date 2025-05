DZ BANK stuft Südzucker auf 'Verkaufen'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Aktien von Südzucker von 10,40 auf 10,00 Euro gesenkt und die Papiere von "Halten" auf "Verkaufen" abgestuft. Viel Bewegung im politischen Umfeld machten die Prognosen des Konzerns ambitioniert, schrieb Axel Herlinghaus am Mittwoch zu seiner Umstufung. Im Geschäftsjahr 2025/26 werde das erste Halbjahr im Zucker-Segment sehr schwierig./rob/ajx/agVeröffentlichung der Original-Studie: 21.05.2025 / 10:44 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.05.2025 / 10:49 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Suedzucker Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,26 % und einem Kurs von 11,34EUR auf Tradegate (21. Mai 2025, 11:21 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DZ BANK

Analyst: Axel Herlinghaus

Analysiertes Unternehmen: Südzucker

Aktieneinstufung neu: negativ

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A