Bertelsmann Investments baut Pharma-Tech-Einheit durch Übernahme von Docuvera weiter aus (FOTO)

Gütersloh (ots) -



- Übernahme im Rahmen des Wachstumsprogramms Bertelsmann Next

- Pharma-Tech-Einheit cormeo umfasst nun Docuvera, EXTEDO und Rote Liste

- Weitere Investitionen im Bereich Pharma-Tech geplant



Bertelsmann Investments übernimmt über seine Pharma-Tech-Einheit cormeo 100

Prozent des Unternehmens Docuvera, einem Pionier im Bereich KI-gestützter

strukturierter Inhaltserstellung für die Life-Sciences-Branche. Die Übernahme

ist Teil des Bertelsmann Next Programms, das Wachstumsinitiativen in den

Bereichen Pharma Tech (cormeo), HR Tech (EMBRACE) und Mobile Ad Tech (Applike)

anschließen und das Angebot komplementärer Lösungen für die

Life-Sciences-Branche erweitern. Die Übernahme stellt einen weiteren Meilenstein

auf dem Weg von cormeo dar, eine umfassende End-to-End-Lösung für das

Informationslebenszyklus-Management in der Life-Sciences-Branche zu entwickeln.



Deniz Pielsticker, CFO von Bertelsmann Investments, sagt: "Die Übernahme von

Docuvera ergänzt unsere Pharma-Tech-Einheit cormeo ideal und unterstreicht das

anhaltende Engagement von Bertelsmann Investments im Bereich Pharma-Tech. Im

Rahmen des Wachstumsprogramms Bertelsmann Next werden wir das Team von cormeo -

unter der Leitung von CEO Peter Koop - sowohl organisch als auch durch weitere

Akquisitionen weiter unterstützen."



Peter Koop, CEO von cormeo, erklärt: "Wir freuen uns sehr, Docuvera in der

cormeo-Familie willkommen zu heißen. Diese Übernahme stärkt nicht nur unser

Portfolio, sondern beschleunigt auch unsere Vision, innovative Lösungen für die

sich wandelnden Anforderungen der Life-Sciences-Branche bereitzustellen."



Tobias Beer, COO von cormeo und Mitglied des Beirats von Docuvera, ergänzt: "Die

Übernahme von Docuvera ist ein entscheidender Schritt auf unserem Weg zu einem

nahtlosen End-to-End-Informationslebenszyklus. Mit Docuveras Expertise in

strukturierter Inhaltserstellung und KI-Technologie ermöglichen wir unseren

Kunden, ihre Content-Prozesse zu optimieren, die Effizienz zu steigern und

Compliance-Risiken durch mehr Konsistenz und Nachvollziehbarkeit zu minimieren."



Mit seinen fortschrittlichen KI- und Content-Authoring-Funktionen unterstützt

Docuvera Life-Sciences-Unternehmen dabei, ihre Abläufe zu verschlanken, die

Markteinführungszeit zu verkürzen und regulatorische Risiken zu verringern. Die

Übernahme stärkt cormeo als umfassenden Anbieter innovativer Lösungen der

nächsten Generation im Bereich strukturierter Inhalte.



Stephen Owens, neu ernannter CEO von Docuvera, sagt: "Wir freuen uns sehr, nun

vollständig Teil des cormeo-Portfolios zu sein. Gemeinsam werden wir weiterhin





