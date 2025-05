DZ Bank senkt Südzucker auf 'Verkaufen'

Ich empfehle mal einen blick in die letzte Präsentation von Südzucker, die im Deutschen Eigenkapitalforum in Frankfurt (25.-27. November) gehalten wurde: https://www.suedzuckergroup.com/sites/default/files/2024-11/… . Dort steht z.B. dass Südzucker die #1 in Europa und USA bei Pizza ist mit einem Umsatz von ~1,4 Mrd. Euro, und bei Fruchtzubereitungen die #1 Global mit ~1,3 Mrd. Euro, und bei Bioethanol die #1 in Europa mit ~1,1 Mrd. Euro.Südzucker hat tatsächlich viel mehr zu bieten, als nur die Zuckerprodukte, die wir aus den Supermärkten alle kennen. Daher würde ich auch nicht sagen, dass Südzucker "kaum Entwicklungspotential" hat. Sie tun tatsächliches einiges, um nicht so abhängig vom Zuckerpreis zu sein.Derzeit hat Südzucker eine Marktkapitalisierung von 2,2 Mrd. Euro, und erwirtschaftet im aktuellen Geschäftsjahr knapp 10 Mrd. Euro Umsatz. Damit etwas weniger als letztes Jahr, aber immerhin. Der Aktienkurs ist halt so im Keller, weil der Gewinn stark rückläufig ist.Grundsätzlich aber ein sehr solides Investment. Es wird immer noch Gewinn gemacht. So lange die Weltbevölkerung wächst, sehe ich auch keine Gefahr, dass die Menschen zukünftig weniger essen werden. Zugegeben, Zucker, Pizza, Marmelade sind jetzt nicht so die gefragten gesunden Lebensmittel, aber immer noch ein riesiger Massenmarkt. Nur das laufende Jahr wird halt schwierig, aber kein Grund zur Panik. Da die Märkte derzeit sehr volatil sind, kann es auch schon bald wieder steil nach oben gehen mit den Lebensmittelpreisen. Abwarten, nachkaufen, und verkaufen, wenn die Aktie mal wieder über 16 Euro steht.