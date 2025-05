Gerresheimer: Wachsen mit Übernahmen

Beim MDAX-Unternehmen sind 2024 rund 2,4 Milliarden Euro Umsatz durch die Bücher gegangen, aktuell hat das Unternehmen 13.400 Mitarbeiter. Die Düsseldorfer sind in 16 Ländern in Europa, Amerika und Asien vertreten. Im Sortiment befinden sich auch Medikamentenpumpen, Spritzen, Pens, Autoinjektoren und Inhalatoren, sowie Injektionsfläschchen, Ampullen usw. Am Standort in Lohr haben die Rheinländer soeben eine hochmoderne Glasproduktion errichtet, das Investitionsvolumen beläuft sich auf rund 100 Millionen Euro. Bei dem Projekt handelt es sich um eine effiziente, neue Schmelzwanne für die Produktion von Spezialglas.

Der Höhenflug des Aktienkurses hatte nicht nur fundamentale Gründe. Das Allzeithoch von 122,90 Euro hatte seine Ursache in einem sich abzeichnenden Bieterkampf. Es gibt allerdings Absetzbewegungen, manche Kaufinteressenten stört es, daß Gerresheimer auch ein Bein in der Kosmetikindustrie hat. Unternehmenslenker Dietmar Siemssen betont, daß der Kosmetikmarkt attraktiver als seine Reputation ist. Er verweist darauf, daß der Markt hochattraktiv ist und mit nahezu zweistelligen Wachstumsraten expandiert. Die Hoffnung auf eine für Anleger lukrative Offerte hatte den Kurs im Februar noch bis auf mehr als 85 Euro nach oben getrieben.

Gerüchten zufolge hat die Beteiligungsgesellschaft KKR das Interessentenkonsortium verlassen. Diesen Berichten zufolge wäre nur noch der Vermögensverwalter PIMCO als Interessent vorhanden. Der aktuelle Kurs von Gerresheimer liegt deutlich unter den ursprünglich angedachten 60 Euro. Hier sehen wir viel Phantasie. Belastet hat der Kurs noch mit einer Gewinnwarnung für 2024. Auch die Prognose für das laufende Jahr mußte die Planung revidiert werden. Das hat die Aktie unter Druck gesetzt und Übernahmeinteressenten auf den Plan gerufen. In den folgenden Jahren soll das Unternehmen mit 8 bis 10% wachsen. Vor einem Jahr kauften die Rheinländer Bormioli Pharma. Der italienische Spezialist Bormioli Pharma ist ein Hersteller von Spezialverpackungen mit neuen Produktionsstandorten in Europa und wie Gerresheimer in den vergangenen Jahren zweistellig profitabel gewachsen. Bei Gerresheimer gehören Übernahmen zum Geschäftsmodell. Gerresheimer befindet sich auf Wachstumskurs.