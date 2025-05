Accompio übernimmt Kern AI und verankert Künstliche Intelligenz im Kern der Unternehmensgruppe (FOTO)

Berlin/Potsdam (ots) - Die Integration des KI-Spezialisten stärkt Accompios

Innovationskraft und erweitert das Leistungsportfolio um intelligente

Datenverarbeitung und automatisierte Services.



Die Accompio Unternehmensgruppe wächst weiter: Seit dem 5. Mai 2025 gehört die

Kern AI GmbH zur Accompio-Familie. Die Integration des auf Künstliche

Intelligenz spezialisierten Unternehmens markiert einen strategisch bedeutsamen

Schritt zur Erweiterung des Leistungsportfolios und zur Stärkung der

technologischen Expertise innerhalb der Gruppe. Zu den Kunden von Kern AI

gehören unter anderem namhafte Versicherungen wie Markel Insurance SE, HDI

Global Specialty oder auch der Nürnberger Versicherung. Die Transaktion wurde

durch die EOS Partners GmbH begleitet, einen auf mittelständische Unternehmen

fokussierten Private-Equity-Investor.





Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte Übernahmekandidat Nürnberger Versicherung Nuernberger Beteiligungs (B) +0,36 % Aktie 22 Aufrufe heute Andrija 19.05.25, 23:43

Kern AI wurde 2020 von Johannes Hötter und Henrik Wenck gegründet. Die beidenGeschäftsführer lernten sich während ihres Studiums kennen und entwickelten früheine gemeinsame Vision für die nutzerzentrierte und verantwortungsbewussteAnwendung von Künstlicher Intelligenz. Mit innovativen Technologien undpraxisnahen Services hat sich Kern AI rasch als Spezialist für KI-gestützteDatenverarbeitung etabliert.Im Zuge der Integration verstärkt Simon Berger als weiterer Geschäftsführer dasFührungsteam. Die Expertise von Kern AI wird in den kommenden Monaten gezielt indie Strukturen der Accompio-Gruppe eingebunden, um gemeinsamesInnovationspotenzial zu heben."Um den Anforderungen des Marktes einen Schritt voraus zu sein und flexibelagieren zu können, bleibt die strategische Bündelung von Kompetenzenentscheidend", betont Simon Berger. "Mit der Integration von Kern AI stärken wirnachhaltig die KI-Kompetenz der Accompio-Gruppe. Die daraus entstehendenMehrwerte für unsere Kunden sind erheblich - bereits jetzt entwickeln wirgemeinsam konkrete, anwendungsorientierte Use Cases."Mit der Übernahme gewinnt Accompio nicht nur ein hochqualifiziertes Team mittiefgreifendem KI-Know-how, sondern auch neue Impulse für interneProzessoptimierung und Produktentwicklung. Die technologischen Ansätze von KernAI fließen ab sofort in die Weiterentwicklung ganzheitlicher IT-Lösungen ein -ein klarer Vorteil für Kunden und Partner der Gruppe.Johannes Hötter und Henrik Wenck blicken zuversichtlich in die Zukunft: "Wirhaben uns von Anfang an gut aufgehoben gefühlt - unsere Vision wurde verstanden,die Verbindung war sofort da. Das Potenzial von Accompio ist enorm, und wirsehen große Chancen für die gemeinsame Weiterentwicklung."Mit der Integration von Kern AI bekräftigt Accompio seinen Anspruch, alszukunftsorientierter Anbieter für innovative IT-Lösungen im Markt präsent zusein - mit klarer Kundenorientierung und technologischer Führungsstärke.Über Kern AIKern AI bietet eine Plattform für unternehmensspezifische KI-Lösungen. HäufigeEinsatzbereiche sind das Wissensmanagement sowie die intelligenteDatenverarbeitung - mit dem Ziel, Arbeitsprozesse zu vereinfachen und Ergebnissesignifikant zu verbessern. Besondere Schwerpunkte liegen auf der Stärkung desVertrauens der Endnutzer in KI-Systeme sowie auf der rechtskonformen Nutzung,was insbesondere Kunden aus der Versicherungs- und Bankenbranche anspricht.Weitere Informationen: http://www.kern.ai/Über Accompio GmbHDie Accompio GmbH vereint mehrere etablierte IT-Dienstleister unter einerstarken Dachmarke. Als IT-Managed-Service-Provider ist die Gruppe im gesamtenDACH-Raum aktiv und bietet ein umfassendes Portfolio mit Schwerpunkten aufIT-Sicherheit, Cloud-Lösungen und digitale Transformation. Die gezielteBündelung von Kompetenzen erhöht die Schlagkraft im IT-Markt und erweitert dieLeistungsfähigkeit aller angeschlossenen Unternehmen. Accompio beschäftigt über700 Mitarbeitende an 17 Standorten.Weitere Informationen: http://www.accompio.com/Über EOS PartnersEOS Partners ist eine führende Private-Equity-Gesellschaft in Deutschland mitFokus auf nachhaltige Unternehmensentwicklung und langfristige Wertsteigerung.Als Hauptgesellschafter der Accompio-Gruppe unterstützt EOS Partners gezielt dasstrategische Wachstum, begleitet operative Verbesserungen und fördertnachhaltige Investitionen. Die Expertise von EOS in den BereichenDigitalisierung und Unternehmensskalierung trägt entscheidend zur Positionierungvon Accompio als führender IT-Dienstleister im DACH-Raum bei.Weitere Informationen: http://www.eoscp.com/Pressekontakt:Katrin Wollinger-Zepf+495561920469995mailto:k.wollinger-zepf@accompio.comWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/171576/6038908OTS: accompio GmbH