Abdelaziz Bourassi führt ein innovatives Coaching-Programm ein, um die Unzufriedenheit von Ingenieuren zu beseitigen und ihre berufliche Entwicklung voranzutreiben

Branchenanalysen zeigen ein gemischtes Bild der Arbeitszufriedenheit von Ingenieuren. Laut einer Umfrage von Adecco France und dem CSA Institute for LinkedIn geben 74 % der französischen Arbeitnehmer an, mit ihrem Arbeitsplatz zufrieden zu sein. Eine Studie von Ingénieurs et Scientifiques de France (IESF) aus dem Jahr 2024 zeigt jedoch, dass 50 % der Ingenieure die Stelle wechseln wollen, wobei 32 % aufgrund von Arbeitsinhalten, Gehaltsfragen und der Vereinbarkeit von Beruf und Familie einen neuen Arbeitgeber in Betracht ziehen.

Gleichzeitig hat der Mangel an Talenten zu einem verstärkten Wettbewerb unter den Arbeitgebern und einer Gehaltsinflation von bis zu 10 % für bestimmte Positionen geführt. Trotz dieser günstigen Bedingungen zögern viele Ingenieure mit einem Wechsel, oft aus Angst vor Veränderungen oder wegen fehlender strategischer Berufsberatung.

In einem Umfeld, in dem die Lebenshaltungskosten steigen und die Aussichten auf den Ruhestand immer unsicherer werden, ist es für Ingenieure von entscheidender Bedeutung, Strategien zu verfolgen, die nicht nur ihr unmittelbares Einkommen verbessern, sondern auch ihre langfristige finanzielle Zukunft sichern.

Das Coaching-Programm von Bourassi geht diese Probleme direkt an. Mit mehr als einem Jahrzehnt internationaler Erfahrung im Bergbau- sowie im Öl- und Gassektor hilft er Ingenieuren, sich auf dem Arbeitsmarkt strategisch neu zu positionieren, höhere Gehälter auszuhandeln und finanzielle Freiheit zu erreichen. Sein Hintergrund als Headhunter und Jurymitglied an einer Ingenieurschule bietet einen Einblick in die Einstellungspraktiken und die Erwartungen der Branche.

„Im Laufe meiner Karriere habe ich immer wieder erlebt, dass talentierte Ingenieure in Rollen festsitzen, die ihren wahren Wert nicht widerspiegeln", sagt Bourassi. „Viele wollen Veränderungen, aber die meisten wissen nicht, wo sie anfangen sollen. Dieses Programm gibt ihnen den Fahrplan, die Werkzeuge und die Unterstützung, um in lohnendere Positionen zu gelangen und ihre finanzielle Zukunft früher als erwartet zu sichern."

Über Abdelaziz Bourassi

Abdelaziz Bourassi gibt Ingenieuren im Alter von 26 bis 35 Jahren die Möglichkeit, sich von unbefriedigenden Jobs zu Karrieren zu entwickeln, die sowohl Sinn als auch finanzielle Freiheit bieten. Sein Rahmenwerk Career-Investment-Freedom basiert auf globaler Erfahrung und bewährten Strategien für langfristigen Erfolg.

Weitere Informationen finden Sie auf: Kostenloser Leitfaden: 5 wirksame Strategien, um der 9 to 5-Falle zu entkommen

Email: info@abdelazizbourassi.com

Website: abdelazizbourassi.com

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2689403/Abdelaziz_Bourassi.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/abdelaziz-bourassi-fuhrt-ein-innovatives-coaching-programm-ein-um-die-unzufriedenheit-von-ingenieuren-zu-beseitigen-und-ihre-berufliche-entwicklung-voranzutreiben-302461718.html